Sistine Şapeli'nde ikinci gün: Yeni Papa, yine seçilemedi

Katolik Kilisesi'nin yeni ruhani liderini belirlemek üzere dün ilk turu yapılan ve bir sonuç çıkmayan seçimin ikinci günündeki oylamalar bu sabah başladı.



Papa ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Francis'in 21 Nisan'da hayatını kaybetmesinin ardından dünya genelinde 1,4 milyar mensubu olan Katolik Kilisesi'nin 267'nci Papası'nı belirleyecek seçim sürecinde ikinci güne girildi.



Katolik Kilisesi'nin yaşı 80'in altındaki 133 kardinali, yerel saatle 09.15'te (Türkiye saatiyle 10.15) Sistine Şapeli'ne girerek seçim için dış dünyayla bağlarını kesti.

Bugün Türkiye saatiyle 12.50 sıralarında Sistine Şapeli'nin bacasından siyah duman yükseldi. Diğer bir deyişle, yeni Papa, ikinci günün sabah oturumundaki oylamalarda da seçilemedi.



İKİNCİ OYLAMA DA SONUÇSUZ KALDI

