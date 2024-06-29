Papa Türkiye'yi ziyaret etmek istiyor: "Kalpten istediğim bir seyahat"

Vatikan'dan yapılan açıklamaya göre Papa Francis, Roma'da kutlanacak Aziz Petrus ve Aziz Pavlus dini bayramı dolayısıyla Fener Rum Patrikhanesi'nden bir heyeti kabul etti.

Kabul sırasında yaptığı konuşmada gelecek yıl Birinci İznik Konsili'nin bin 700'üncü yıl dönümü olduğunu hatırlatan Papa, İznik'e gitmek istediğini söyledi.

Papa Francis, "Bu, yapmayı kalpten istediğim bir seyahat" dedi.

Birinci İznik Konsili, Hristiyanlıkta kiliseye bağlı bütün piskoposların katılımıyla 325 yılında düzenlenmişti.

Hristiyanlık tarihi açısından önemli kabul edilen konsilde önemli dini konular tartışılıp karara bağlanmıştı. Papa Francis ise Türkiye'yi daha önce 2014 yılında ziyaret etmişti.

"Tam birliğe doğru birlikte yolculuk etmeye" dikkat çeken Papa, "Kiliseler arasındaki diyaloğun inancın bütünlüğü için hiçbir risk teşkil etmediğini; aksine, Rab'be olan sadakatlerinden kaynaklanan bir gereklilik olduğunu ve Kutsal Ruh'un rehberliğinde armağan alışverişi yoluyla kendilerini tüm gerçeğe götürdüğünü" söyledi.

