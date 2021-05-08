Papa’dan ABD Başkanı Biden’a destek

Katolik aleminin ruhani lideri Papa Francis, yeni tip corona virüs aşıları için fikri mülkiyet haklarından feragat etme konusunda, ABD Başkanı Joe Biden'in önerisini destekledi.

Anadolu Ajansı - DHA 08.05.2021 - 15:49

Papa’dan ABD Başkanı Biden’a destek

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Gençlere yönelik "Vax Live: Dünyayı yeniden birleştirme konseri" isimli etkinliğe video mesaj yollayan Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, bireyselliği terk ederek ortak iyiyi teşvik etmek gerektiğini söyledi. 

Papa, daha önce ABD Başkanı Joe Biden tarafından yapılan corona virüs aşıları için fikri mülkiyet haklarından feragat etme önerisini desteklediği konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Bunun için aşıya evrensel erişimi ve fikri mülkiyet haklarının geçici olarak askıya alınmasını sağlamak için bizi harekete geçirecek olan bir adalet ruhuna ihtiyacımız var"

Katolik aleminin ruhani lideri, daha kapsayıcı, eşitlikçi ve sürdürülebilir bir ekonomik model oluşturulmasına imkan veren birlikteliğe ihtiyaç olduğunu kaydetti.

'KAPALI MİLLİYETÇİLİK VARYANTI'

Corona virüsü 'kültürel virüs' olarak tanımlayan Papa, virüsün diğer varyantlarından bir tanesinin de, aşıların paylaşımını engelleyen ve piyasa kanunlarını veya fikri mülkiyet haklarını sevgi ile başkalarının sağlığının üzerine koyan ‘kapalı milliyetçilik’olduğunu vurguladı.

ABD yönetimi, hafta içinde aşılarla ilgili fikri mülkiyet hakları konusunda ülkesinin tutumunda değişikliğe giderek bu hakların kaldırılması fikrine desteğini ifade etmişti.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de ABD'nin destek verdiği bu fikri tartışmaya hazır olduklarını dile getirmişti.

UĞUR ŞAHİN: ÜRETİM LİSANSI VERİLMELİ

Alman ilaç firması BioNTech'in kurucularından Prof. Dr. Uğur Şahin ise Covid-19 aşılarının üretim kapasitesini artırmak için fikri mülkiyetten vazgeçmenin doğru bir yol olmadığını, bunun yerine üretim lisansları verilmesi gerektiğini kaydetmişti.

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