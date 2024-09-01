Papa'dan ateşkes vurgusu: Gazze halkı için yardım çağrısı yaptı

Katoliklerin dini lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Francis, Gazze'de ateşkese yönelik müzakerelerin durmaması çağrısında bulundu.



Vatikan'da Aziz Petrus Meydanı'na bakan ofisin penceresinden geleneksel pazar duasını eden Papa, Ortadoğu'daki gelişmelere dair mesajlar verdi.



Papa, "Bir kez daha Filistin ile İsrail arasındaki çatışmanın, diğer Filistin şehirlerine yayılma riski taşıması nedeniyle endişe duyuyorum" dedi.



Gazze'de ateşkes çağrısını yineleyerek, "Rehinelerin serbest bırakılması ve çocuk felci de dahil olmak üzere pek çok hastalığın da yayıldığı Gazze'deki halka yardım edilmesi yönünde çağrıda bulunuyorum" diye konuştu.



Papa, şunları ekledi: "Kutsal topraklarda barış olsun, Kudüs'te barış olsun. Kutsal şehir, Hristiyanların, Yahudilerin ve Müslümanların saygı gördüğü ve kabul edildiği bir buluşma yeri olsun ve kimse kutsal mekanların statükosunu sorgulamasın."



ABD, Mısır ve Katar, bir süredir İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes ve esir takasına yönelik görüşmeleri yürütüyor.



Ancak görüşmelerden henüz olumlu bir sonuç çıkmadı.