Papa'dan barış çağrısı: 22 Ağustos'u işaret etti

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14'üncü Leo, Ortadoğu ve Ukrayna'da ateşkes çağrısında bulundu.



Papa, çarşamba günleri yaptığı genel kabul oturumunda yaptığı konuşmada, Ortadoğu'daki durum ve Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin değerlendirmede bulundu ve 22 Ağustos'un "barış, adalet ve silahlı çatışmalarda acı çekenler için" dua ve oruç günü olacağını belirtti.

Papa 14. Leo, daha önce de İsrail saldırısı altındaki Gazze'de uluslararası insancıl hukuk kurallarına uyulması ve ateşkes uygulanması çağrısı yapmıştı.