Papa'dan devrik lidere sığınma teklifi

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, Myanmar'ın tutuklu eski lideri ve Nobel ödüllü Ang San Su Çi'nin serbest bırakılması çağrısında bulundu ve Vatikan'da sığınma teklif etti.



Papa, bu teklifi 2-13 Eylül'de gerçekleştirdiği Asya gezisinde, Endonezya'nın başkenti Cakarta'da Cizvitlerle toplantısında dile getirdiği aktarıldı.



Papa Francis, "Bayan Ang San Su Çi'nin serbest bırakılmasını istedim ve oğlunu Roma'da kabul ettim. Onu Vatikan topraklarında ağırlamayı teklif ettim." dedi



87 yaşındaki Papa, Aralık 2017'de Myanmar'ı ziyaret etmişti.

27 YIL HAPİS CEZASI ALDI



Myanmar ordusu, 2020'deki genel seçimde hile yapıldığı iddialarının ardından 1 Şubat 2021'de yönetime el koymuştu. Fiili lider ve Dışişleri Bakanı Ang San Su Çi başta olmak üzere pek çok isim gözaltına alınmış, bir yıllığına olağanüstü hal ilan edilmişti.



Devrik Myanmar lideri cunta tarafından, vatana ihanet ve rüşvet dahil birçok suçlamayla yargılanmış ve 27 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.



Hakkındaki tüm suçlamaları reddeden Su Çi'nin nerede tutulduğu veya ziyaretçi kabul etmesine izin verilip verilmediği bilinmiyor.