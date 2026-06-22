Papa'dan dünya liderlerine çağrı: 'Silahlara ayıracağınız parayı gıdaya ayırın'

Papa Leo , bugün Birleşmiş Milletler gıda yardımı kuruluşu Dünya Gıda Programı'nın (WFP) Roma'daki genel merkezine gerçekleştirdiği ziyarette, dünya liderlerinin aç insanları doyurmak yerine savaşları "beslediğini" belirterek küresel önceliklerin ciddi biçimde saptığını ifade etti.

Son aylarda siyasi konularda daha açık açıklamalar yapan Papa Leo, hükümetleri açlıkla mücadele harcamalarını artırmaya davet etti ve gıda yardımlarının jeopolitik kaygılara dayalı sınırlamalara maruz bırakılmaması gerektiğini vurguladı.

Papa Leo, "Çatışmalar, insanların beslenmesinden daha kolay 'besleniyor'. Bu gerçek sadece operasyonel eksiklikleri değil, aynı zamanda siyasi ve ahlaki önceliklerdeki temel bir dengesizliği de yansıtmaktadır" dedi.

Dünya genelinde gıda yardımının en büyük sağlayıcısı olan WFP'nin en büyük bağışçısı konumunda ABD var.

ABD, geçtiğimiz hafta 800 milyon dolarlık yeni bir katkı sağlayacağını açıklamıştı. Bu katkı, ABD Başkanı Donald Trump'ın daha önce planlanan ABD fonlarını yarıdan fazla azaltan kesintilerinin ardından geldi.

Bu yılın başlarında İran savaşını eleştirdikten sonra Trump'ın tepkisini çeken Papa Leo, pazartesi günkü konuşmasında herhangi bir liderin adını doğrudan vermedi.

Papa, dünyadaki insani krizlerin uluslararası öncelikler arasında "ikincil bir sıraya" itilmesinden duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Ülkelerin kaynaklarını çok taraflı işbirliği ile bu meseleler arasındaki yakın bağı göz ardı ederek giderek daha fazla ulusal güvenlik, ekonomik büyüme ve iç istikrara ayırdığını belirten Papa, gıdaya erişimin "her insanın onuruna dayanan temel bir insan hakkı" olduğunu kaydetti.

Açlığın hafifletilmesinin sadece muhtaç durumdakilere yardım etmekle kalmayacağını, aynı zamanda jeopolitik istikrarsızlığın altında yatan nedenleri de ele alacağını ifade eden Papa, "Gıda güvenliği, küresel ve bütünsel güvenliğin temel bir bileşenidir" değerlendirmesinde bulundu.

Papa Leo, pazartesi günü WFP genel merkezinde, bu yılın başlarında sağlık sorunları nedeniyle kurumun direktörlüğünden istifa eden Cindy McCain tarafından karşılandı.

2020 yılında Nobel Barış Ödülü'nü kazanan WFP, kurumun verilerine göre, 2025 yılında 6,5 milyar dolarlık özel bağış fonuyla 121 milyon kişiye 15,6 milyar günlük porsiyon gıda yardımı sağladı.

Papa'nın Roma'daki bu çıkışı, bu ayın başında İspanya'ya gerçekleştirdiği ve Avrupa'daki siyasi kutuplaşmayı hedef aldığı tarihi ziyareti takip ediyor.

MADRİD'DE DE KUTUPLAŞMA VE KİMLİK SİYASETİNİ HEDEF ALMIŞTI

Papa Leo XIV, bu ayın başında İspanya'ya gerçekleştirdiği tarihi ziyaret kapsamında Avrupa'da derinleşen siyasi kutuplaşmaya yönelik güçlü bir eleştiri sunmuştu.

Madrid'deki Kraliyet Sarayı'nda kraliyet ailesi üyeleri, siyasetçiler ve diplomatlardan oluşan bir topluluğa hitap eden Amerikalı Papa, demokratik toplumların giderek öfkeyi körükleyerek popülerlik kazanan liderlerin tuzağına düştüğünü savunmuştu.

Konuşmasını tamamen İspanyolca yapan Papa, ülkeleri "silahlar ve duvarlar" aracılığıyla güvence altına almak yerine, gerçek istikrar için toplumların karmaşıklığı, diyaloğu ve karşılıklı anlayışı benimsemesi gerektiğini belirtti.

Papa, "Bugün, kutuplaşma ateşini körükleyerek popülerlik kazanma cazibesi azalmak yerine artıyor gibi görünüyor" dedi ve dinleyicileri "her şeyi açıklığa kavuşturuyor gibi görünen ancak dünyayı hayaletler ve düşmanlarla dolduran kimlik temelli yaklaşımlardan kaçınmaya" davet etmişti.

Ayrıca Papa, vatandaşları ve liderleri "kısır basitleştirmelerden karmaşıklığın verimli bir şekilde takdir edilmesine geçmek amacıyla, toplumsal gerçekliklerinin ve tarihlerinin bölücü ve kutuplaştırıcı anlatılarını terk etmeye" çağırmıştı.