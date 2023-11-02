Papa'dan Gazze açıklaması: İki devletli çözüm ve Kudüs'e özel statü verilmeli

İsrail'in Gazze'ye başlattığı saldırılar 27. gününe girerken, Katoliklerin ruhani lideri Papa Francesco'dan bölgedeki sorunun çözümüne ilişkin açıklama geldi.



Papa Francesco, İtalyan devlet televizyonuna verdiği röportajda, her savaşın bir yenilgi olduğunu söyleyerek "iki toplum ve iki devlet" çağrısı yaptı.

Papa, savaşla hiçbir çözüme ulaşılamayacağını, çözüme ancak barış ve diyalogla ulaşılabileceğinin altını çizdi. İki halkın birlikte yaşaması gerektiğini vurgulayan Papa, "İki toplum ve iki devletli bir çözümün bilgece" olduğunu belirtti.

Oslo anlaşmasını da hatırlatan Papa, "İki devlet ile birlikte Kudüs'e özel statü verilmeli" ifadesini kullandı.

Savaşın yayılması tehlikesine yönelik bir soruyu da cevaplayan Papa, "Birçok şeyin ve birçok hayatın sonu olur ancak insan bilgeliğinin bunu durduracağını düşünüyorum." diye konuştu.

Papa Francesco, iki devletli çözüm çağrısını ilk defa yapmıyor. 6 yıl önce 2017 Hristiyan aleminin Noel ayininin ertesindeki dünyaya hitabında Filistin meselesi ile ilgili olarak uluslararası toplumun çabalarını devam ettirmesi gerektiğini vurgulayarak taraflar arasında diyaoloğu sürdürme iradesi ve iki devletli çözüm için dua edilmesi çağrısında bulunmuştu.

