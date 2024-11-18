Papa'dan Gazze çağrısı: "Soykırımın kanıtları aransın"

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, Gazze'ye yönelik saldırılarının soykırım tanımına uyup uymadığının belirlenmesi için araştırılması gerektiğini söyledi.



Yakın çevresinin aktardığına göre Papa, İsrail'in eylemlerini tanımlamak için daha önce de özel olarak "soykırım" kelimesini kullandı. Ancak Katoliklerin ruhani lideri, ilk kez kamuya açık olarak bir soruşturma talebinde bulundu.



Papa'nın yeni çıkacak kitabında, "Bazı uzmanlara göre Gazze'de yaşananlar bir soykırım niteliği taşıyor. Hukukçular ve uluslararası kuruluşlar tarafından formüle edilen teknik tanıma uyup uymadığını belirlemek için dikkatli bir şekilde araştırma yapmalıyız." ifadelerine yer verdi.



Vatikan'a atanan İsrail büyükelçisi Yaron Sideman, suçlamayı reddetti.

GAZZE'DE KOŞULLAR "FELAKET" NİTELİĞİNDE



Papa'nın yorumları, bir yıldan uzun süredir devam eden zorlu savaşa katlanan Gazze'nin sivil nüfusunun koşullarının kötüleştiği bir zamanda geldi.



2,2 milyon Filistinli savaş boyunca defalarca yerinden edildi. Haftalardır sert bir kuşatma altında olan Gazze'nin kuzeyinde, yardım kuruluşları koşulları "felaket" olarak tanımlıyor.



Aralık ayında Güney Afrika, İsrail'in eylemlerinin "Gazze'deki Filistinlileri ulusal, ırksal ve etnik bir grup olarak" yok etmeyi amaçlayan "soykırım niteliğinde" olduğunu iddia ederek Uluslararası Adalet Divanı'na dava açtı.



İddiayı kınayan İsrail, Gazze'deki operasyonlarının 7 Ekim saldırısının ardından Hamas'ı hedef aldığını ileri sürüyor.