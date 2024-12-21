Papa'dan Gazze yorumu: "Bu, savaş değil zulümdür"

Papa Franciscus, Vatikan'da Papalık Kabinesi (Curia) ile Noel Yortusu kutlaması için bir araya geldiği toplantıda Gazze'de yaşananlara değindi.



Katoliklerin ruhani lideri, İsrail'in Gazze'ye son günlerde düzenlediği hava saldırılarına atıfta bulunarak, "Dün Patrik'in (Kardinal Pierbattista Pizzaballa) Gazze'ye girmesine daha önce izin vermiş olmalarına rağmen müsaade etmediler ve dün çocuklar bombalandı. Bu, savaş değil zulümdür. Bunu söylemek istiyorum çünkü yüreklere dokunuyor." diye konuştu.



Papa Franciscus, geçen ay yayımlanan bir kitabın özetinde de "Bazı uzmanlara göre, Gazze'de yaşananlar bir soykırımın özelliklerini taşıyor.Bunun, hukukçular ve uluslararası kuruluşların belirlediği teknik tanıma uyup uymadığı dikkatle araştırılmalıdır" ifadelerini kullanmıştı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda 21 kişinin yaşamını yitirdiği, 61 kişinin yaralandığı ifade edildi.



Açıklamada, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son 10 günde 422 kişinin hayatını kaybettiği, 1738 kişinin yaralandığı belirtildi.