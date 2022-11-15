Papa'dan İstiklal saldırısı için taziye

Katolik aleminin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, İstanbul'daki terör saldırısında hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi.



Vatikan Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Vatikan Devlet Sekreteri Kardinal Pietro Parolin'in Papa Franciscus adına İstanbul’daki saldırıda yaşamını yitirenler için Türkiye'deki Vatikan Büyükelçisi Marek Solczynski aracılığıyla taziye mesajı gönderdiği belirtildi.



Taziye mesajında, "Papa Franciscus, pazar günü İstanbul'da patlamanın yol açtığı can kayıplarından derin üzüntü duyuyor, hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına taziyelerini gönderiyor. Yaralılar ve sevdikleri için yas tutanlara manevi yakınlığını belirten Papa, hiçbir şiddet eyleminin, Türkiye halkının kardeşlik, adalet ve barış değerleri temelinde bir toplum inşa etme çabalarını yıldırmaması için dua ediyor" ifadeleri kullanıldı.



50 ZANLI SORGUDA

İstanbul İstiklal Caddesi'nde pazar akşam saatlerinde düzenlenen bombalı saldırıda 6 kişi hayatını kaybetmiş, 81 kişi de yaralanmıştı. Saldırı sonrası Afrin'den Türkiye'ye eylem amacıyla geldiği belirlenen Suriye uyruklu Ahlam Albashir yakalanmıştı. Terörist ve saldırıya ilişkin gözaltına alınan 49 zanlının sorgusu devam ediyor.