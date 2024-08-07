Papa'dan Ortadoğu'da ateşkes çağrısı: "Durum vahim"

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, Vatikan'da çarşamba günleri halka açık genel kabul oturumu yapan Papa Franciscus, Ortadoğu'daki durumu endişeyle takip ettiğini kaydetti.



Durumun "vahim ve sürdürülemez" olduğu Gazze'de ve çatışmaların yaşandığı tüm bölgelerde ateşkes sağlanması çağrısını yineleyen Papa, Ortadoğu'da süren çatışmaların sona ermesi için dua ettiğini belirtti.



Papa, 4 Ağustos'ta, Vatikan'da Aziz Petrus Meydanı'nda her pazar icra edilen Angelus duasından sonra yaptığı konuşmasında da Ortadoğu'daki "kanlı çatışmaların daha da yayılmaması" çağrısında bulunmuştu.