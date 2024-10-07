Papa'dan Ortadoğu'ya açık mektup: "Sesi çıkmayanlarla birlikteyim"

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, Hamas'ın 7 Ekim saldırısının birinci yıldönümünde, dünya güçlerinin Ortadoğu'daki savaşı sona erdirme konusundaki “utanç verici yetersizliğini” eleştirdi.



Ortadoğu'daki Katoliklere hitaben yazdığı açık mektupta, “Bir yıl önce nefretin fitili ateşlendi; uluslararası toplumun ve en güçlü ülkelerin silahları susturma ve savaş trajedisine son verme konusundaki utanç verici yetersizliği nedeniyle ateş sönmedi, şiddet sarmalında patladı.” cümlelerine yer verdi.

"DİYALOG VE BARIŞ ÇOK AZ İNSANIN UMRUNDA"



Papa'nın mektubunda, “Kan dökülmeye devam ediyor, gözyaşları da öyle. İntikam arzusuyla birlikte öfke de artarken, en çok ihtiyaç duyulan ve en çok arzulanan şey olan diyalog ve barış çok az insanın umurunda gibi görünüyor.” ifadeleri de yer aldı.



87 yaşındaki lider daha önce de küresel bir barış için "oruç tutma günü" ilan etmiş ve son yıllarda diğer çatışmalar için de benzer girişimlerde bulunmuştu.

BÖLGEDEKİ KATOLİKLERE SESLENDİ



Dünyadaki yaklaşık 1,4 milyar Katoliğin lideri mektubunda, “bu üzücü günde” “küçük, savunmasız bir grup” olarak nitelendirdiği bölgedeki takipçileriyle dayanışma içinde olduğunu ifade etti.



Papa ayrıca, Ortadoğu'da savaş nedeniyle acı çeken her mezhep ve dinden kadın ve erkeklere de seslenerek, "Size yakınım, sizinle birlikteyim” mesajı verdi.

"SESİ ÇIKMAYANLARLA BİRLİKTEYİM"



Savaşın yıkıcı etkisini vurgulayan Papa, “Sesi çıkmayan sizlerle birlikteyim, çünkü plan ve strateji konuşmalarına rağmen, güçlülerin başkalarına dayattığı savaşın yıkımına maruz kalanlar için çok az endişe var. Yine de onlar Tanrı'nın esnek olmayan yargısına tabi olacaklar.” diye ekledi.

