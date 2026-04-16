Papa’dan sert çıkış. “Dünya tiranların elinde harap oluyor”

Katoliklerin ruhani lideri Papa Leo , Kamerun’da yaptığı açıklamalarda savaşlara milyarlar harcayan liderleri sert sözlerle eleştirdi.

ABD Başkanı Donald Trump ’ın Papa’ya yönelik eleştirilerinin ardından açıklama yapan Papa, "dünyanın bir avuç tiran tarafından harap edildiğini” söyledi.

“Savaşın efendileri, yok etmenin bir an sürdüğünü görmezden geliyor. Oysa yeniden inşa çoğu zaman bir ömre sığmıyor.” diyen Papa, milyarlarca doların yıkım için harcandığını, buna karşın eğitim ve iyileşme için gerekli kaynakların bulunamadığını vurguladı.

“TANRI'NIN ADI İSTİSMAR EDİLİYOR”

Papa Leo, dini söylemlerin savaşları meşrulaştırmak için kullanılmasını da sert şekilde eleştirdi.

“Tanrı’nın adını askeri, ekonomik ve siyasi çıkarlar için kullananlara yazıklar olsun.” diyen Papa, bunun kutsal olanı “karanlığa sürüklemek” anlamına geldiğini ifade etti.

Papa, “Bu tersine dönmüş bir dünya.” diyerek Tanrı’nın yaratılışının sömürülmesine karşı tüm vicdanların ses yükseltmesi gerektiğini söyledi.

Papa daha önce de “elleri kanlı liderlerin dualarının kabul edilmeyeceğini” söylemiş, bu sözler Pete Hegseth’e yönelik bir mesaj olarak yorumlanmıştı.

TRUMP İLE GERİLİM TIRMANIYOR

Trump, Papa Leo’ya yönelik eleştirilerine sosyal medyada devam ediyor. ABD Başkanı, Papa’yı “suç konusunda zayıf ve dış politikada kötü” olmakla suçladı.

Ayrıca sosyal medyada kendisini İsa’ya benzeten bir görsel paylaşarak tartışmaları büyüttü. Papa Leo ise Reuters’a yaptığı açıklamada İran savaşı hakkında konuşmayı sürdüreceğini belirtti ancak Trump’a doğrudan yanıt vermekten kaçındı.