Papa'dan Ukrayna'ya tepki: Kiliselere dokunmayın!

Katolikleri ruhani lideri Papa Francis, Ukrayna'daki Moskova'ya bağlı Ortodoks kiliselerini yasaklayan Kiev yönetimine tepki gösterdi. Papa "Kiliselere dokunmayın" dedi.

Papa'dan Ukrayna'ya tepki: Kiliselere dokunmayın!

Papa, geleneksel pazar ayininde Vatikan'daki ofisinin penceresinden Aziz Petrus Meydanı'nda toplanan kalabalığa seslendi.

"'da kısa süre önce kabul edilen yasayı düşününce, dua edenlerin özgürlüğü için endişeleniyorum" diyerek  parlamentosunun aldığı kararı kınadı.

Papa Francis,, Ukrayna lideri Volodimir Zelenski'ye "kiliselere dokunmayın" diyerek çağrı yaptı.

Kiev yönetimi ülkedeki Moskova Patrikhanesi'ne bağlı olan kiliselerin faaliyetlerini yasaklamıştı. Ukrayna Ortodoks Kilisesi, savaşın başladığı 2022'den bu yana Rus kilisesiyle olan bağlarını tamamen koparmaya çalışıyor.

TANINMA KURALI 

Ukrayna'da bazı din adamları, Moskova kiliselerine karşılık, Kiev Patrikhanesi Ukrayna Ortodoks Kilisesi ve Ukrayna Bağımsız (Otosefal) Ortodoks Kilisesi'ni kurduklarını ilan etmişti.

Ancak, Ortodoksluk mezhebinde bu yapılanmanın geçerli olabilmesi için bu kiliselerin, Fener Rum Patrikhanesi ya da diğer patrikhanelerin yarısı tarafından tanınması kuralı bulunuyordu.

Halkın büyük çoğunluğunun Ortodoks mezhebine mensup olduğu Ukrayna'da, kiliselerin bir kısmı Moskova Patrikhanesi'nin, bir kısmı da Kiev Patrikhanesi'nin kontrolünde yer alıyordu. Bazı kiliseler de Ukrayna Bağımsız Ortodoks Kilisesi'ne aitti.

2018'de dönemin Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, İstanbul Fener Rum Patrikhanesi'ne başvurarak 1992'de kurulan Kiev Patrikhanesi'ne bağlı Ukrayna Ortodoks Kilisesi'ne otosefal (Ortodokslukta kendilerine ait bir baş tarafından yönetilen Ortodoks kiliselerine verilen ad) verilmesini istemişti.

Fener Rum Patrikhanesi bu bağımsızlık hakkını, görüşmelerin ardından vermişti.

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