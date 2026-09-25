Papa'dan yapay zeka uyarısı: Makineler cenneti arasında insanlık kaybedilmemeli

Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, Fransa 'ya ilk resmi ziyaretini gerçekleştirdi. Papa 14. Leo, 4 günlük ziyareti kapsamında Orly Havalimanı'nda Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından karşılandı. İkili daha sonra Elysee Sarayı'nda bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından Fransız yetkililer, sivil toplum temsilcileri ve diplomatik misyon üyelerine hitap eden Papa 14. Leo, savaşlar, nükleer silahlanma, Orta Doğu'daki çatışmalar, yaşam hakkı, laiklik ve yapay zekaya ilişkin mesajlar verdi. Bu, Papa 16. Benedict'in Eylül 2008'deki ziyaretinden bu yana bir Vatikan liderinin Fransa'ya gerçekleştirdiği ilk resmi ziyaret oldu.

"NÜKLEER SİLAHLARIN GÜVENLİĞİ GARANTİ ETTİĞİ DÜŞÜNCESİ YANLIŞ"



Dünyada artan savaş ve krizlere dikkat çeken Papa 14. Leo, nükleer silahlara sahip olmanın güvenliğin garantisi olduğu düşüncesini "yanlış" olarak nitelendirerek, bunun kontrol edilmesi giderek zorlaşan yeni bir silahlanma yarışını körüklediğini söyledi. Papa, silahlanma yarışının durdurulması, mevcut silahların azaltılması, nükleer silahların yasaklanması ve etkili denetimler eşliğinde silahsızlanma sürecinin yürütülmesi çağrısında bulundu.



Savaşın kaçınılmaz olarak görülmemesi gerektiğini vurgulayan Papa, "Savaş ihtimalini kaçınılmaz şeklinde görerek buna asla boyun eğmeyin. Barışçıl toplumları, insan onurunu, bireylerin ve halkların haklarını korumak için diyalog ve diplomasiyi yorulmadan teşvik edin" dedi.



Fransa'nın özellikle Avrupa'da barış, diplomasi ve çok taraflılığın korunması için çalışmasını isteyen Papa, ülkenin "barışın ve çok taraflılığın yorulmak bilmeyen bir savunucusu" olarak kalması gerektiğini belirtti.