Papağan yüzünden mezun olamadı, 41 yıl sonra diplomasına kavuştu!

İngiltere'de yaşayan Jonny Clothier, ev arkadaşının papağanıyla ilgili ödenmemiş fatura nedeniyle Bristol Üniversitesi'nden mezun olamadı. 41 yıl boyunca mezuniyeti reddedilen adam, oğluyla aynı gün kep ve cübbesini giyerek mezun oldu.

Papağan yüzünden mezun olamadı, 41 yıl sonra diplomasına kavuştu!

'deki Bristol Üniversitesi'nde mimarlık okuyan Jonny Clothier'ın 1983 yılında sınıf arkadaşlarıyla birlikte mezun olması gerekiyordu.

Ancak eski ev arkadaşının sahipsiz bıraktığı papağanı, üniversite yurtlarında serbestçe dolaşmış ve zarara neden olmuştu.

Öğrenciler kalacak alternatif bir yer bulsa da 64.80 sterlinlik masrafı ödemeleri istenmişti. Clothier ise bu ödemeyi yapmayı reddetti.

Üniversitedeki bir kural, barınma faturalarını ödemeyen öğrencilere derece verilmesine müsaade ediyor ama mezun olmalarına izin vermiyordu.

41 yıl sonra Clothier'ı ve ailesini sevindiren haber geldi. Üniversite faturadan feragat etme karar aldı. Böylece Clothier biyoloji bölümünü bitiren en küçük oğlu 21 yaşındaki Carter ile birlikte mezun oldu.

Hampshire'daki Petersfield'da yaşayan 62 yaşındaki Clothier, ödenmemiş faturayı "çok uzun vadeli, faizsiz bir kredi" olarak gördüğünü söyledi.

Clothier, 60 yaşındaki eşi Helen Hill ve üç çocuklarıyla birlikte Bristol Üniversitesi'nden mezun olmuş oldu.

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