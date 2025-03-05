"Papaların Kehaneti" gerçek mi oluyor? Kıyamete son 2

Vatikan Gizli Arşivleri'nde keşfedilen ve 900 yıllık olduğu belirtilen "Papaların Kehaneti" adlı Kıyamet Günü’nün tarihine dair çarpıcı iddialar içeriyor.



Kitaba göre, Hristiyanların İsa'nın kimin kurtulup kimin lanetleneceğini belirlemek üzere Dünya'ya döneceği Kıyamet Günü 2027 yılında gerçekleşecek.



PAPALARIN KEHANETİ



Dailymail'de yer alan habere göre, 12. yüzyılda yaşamış olan Aziz Malachy tarafından yazıldığı belirtilen "Papaların Kehanetleri" kitabında her papanın kısa ve gizemli bir Latince cümle ile tanımlandığı söyleniyor. Kitabın, 1143’ten itibaren tüm papaları detaylı bir şekilde tanımladığı ve Papa Francis ile sona erdiği belirtiliyor.



1595 yılında Benediktin rahibi Arnold Wion tarafından keşfedildiği öne sürülen kitapta, "Kutsal Roma Kilisesi'nin son zulmünde, sürüsünü birçok sıkıntı içinde güdecek olan Romalı Petrus hüküm sürecek, ardından yedi tepeli şehir yıkılacak ve korkunç Yargıç halkı yargılayacak. Son." ifadeleri yer alıyor.



Bazı kesimler bu kehanetin Francis’in son papa olacağına işaret ettiğini düşünüyor.

DÜNYANIN SONU: 2027



2024 yılında yayımlanan bir belgeselde, Papa Sixtus V’ye atfedilen 1585 tarihli bir pasajda, "Bir işaretin ortasındaki dingil" ifadesinin yer aldığı belirtiliyor. Sixtus V'nin, ilk liderden 442 yıl sonra başa geçmesi ve bu metnin kehanetin merkezinde olduğu iddiası, dünyanın sonunun da 442 yıl sonra yani 2027’de gerçekleşeceği teorisini ortaya çıkarıyor.

Bazı bilim insanları, Malachy’nin kehanetlerinin 16. yüzyılda yazılmış sahte bir metin olduğunu öne sürerken, diğerleri Aziz Malachy'nin Roma ziyareti sırasında gördüğü bir vizyon sonrasında bu kehanetleri kaleme aldığını iddia ediyor. Kitaptaki 112 cümlenin, 1590 yılına kadar oldukça ayrıntılı ve doğru olduğu, bu tarihten sonra ise belirsizleştiği ifade ediliyor.



Son dönemde artan küresel krizler ve çatışmalar da bu kehanetlere olan ilgiyi artırıyor. Ukrayna'daki savaş, ABD-Çin arasındaki gerilim ve Ortadoğu’daki çatıima, olası bir dünya savaşı endişesini körüklüyor. Nükleer silah programlarına dair yeniden başlayan çalışmalar, Kıyamet Günü korkularını daha da güçlendiriyor.