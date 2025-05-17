Papa Leo'nun soyadının arkasındaki aşk hikayesi

Katoliklerin ilk ABD’li ruhani lideri Papa 14’üncü Leo hakkında yeni detaylar ABD basınına yansımaya devam ediyor.

The New York Times (NYT) gazetesinin haberine göre, asıl adı Robert Francis Prevost olan yeni Papa’nın soy isminin arkasında “yüz yıllık bir aşk hikayesi” yatıyor.



“GAYRİ MEŞRU İLİŞKİ” SUÇLAMASI



Bir grup soybilimcinin ortaya koyduğuna göre, Papa Leo’nun baba tarafından büyükannesi ve büyükbabası, 1910’lu yıllarda “gayri meşru” bir ilişki yaşamak ile suçlanmıştı. Buna göre, iki isim bu yıllarda “uygunsuz davranış” iddiasıyla gözaltına alınmış, bu hikaye dönemin gazetelerinde yer verilen dedikodu haberlerinden biri olmuştu. Dönemin ABD basınına göre, bu bir “gayri meşru ilişkiydi” ve içinde bir “aşk üçgeni” barındırıyordu. Bunun ardından yaşananlar ise Papa Leo’nun soyadının Prevost olmasını beraberinde getirmişti.



NYT’nin aktardığına göre, Papa 14’üncü Leo’nun dedesi Salvatore Giovanni Riggitano, söz konusu suçlama ile karşı karşıya kaldığında başka bir kadınla evliydi. Suçlamaya göre, Riggitano’nun Suzanne Fontaine ile ilişkisi vardı. Fontaine, daha sonra Papa 14’üncü Leo’nun büyükannesi olacaktı. Riggitano ve Fontane, hikayenin sonunda Fontaine’ın annesinin soy ismini alacak, hem çift hem de kendilerinden sonra gelen nesiller bu soyadını taşıyacaktı.



“DEDESİNİN EŞİ ŞİKAYET ETTİ”



“Genealogy Discord” isimli çevrimiçi soy bilimcilerin araştırmasına göre, Riggitano, 24 Haziran 1876 tarihinde İtalya’nın Sicilya Adası’nda dünyaya geldi. Riggitano, ardından ABD’ye taşındı ve öğretmen oldu. Şikago’da çalıştığı ve İspanyolca dersleri verdiği ifade edilen dede Prevost, 1914 yılında, 37 yaşındayken Daisy Hughes isimli bir kadınla evlendi.

Mart 1917’de gazetelere yansıyan haberlerde ise “Riggitano Üçgenin İçinde” başlığını taşıyordu. Haberlere göre, Riggitano ve Fontaine, Riggitano’nun eşinin ihbarıyla gözaltına alınmıştı. Hughes, ikilinin “uygunsuz” bir ilişki içinde olduğunu iddia ediyordu. Quincy Daily Herald gazetesinin 26 Mart 1917 tarihli haberinde, iki “şüphelinin” de suçlamaları reddettiği ve durumun “kıskançlık” sebepli olduğunu söylediği yer aldı.



ÇİFT, NASIL PREVOST SOYADINI ALDI?



O dönemde Riggitano ve Hughe ayrı yaşıyordu. Yapılan incelemeye göre, kayıtlardaki ismi Fabre ya da Fountan olarak da geçen büyükanne Fontaine, o dönemde önce Kanada’ya, ardından Detroit’e ve son olarak New York’a gitti. Fontaine, 23 Haziran 1917 tarihinde bir erkek çocuk dünyaya getirdi. Bu çocuğa John Centi Prevost ismi verildi. John Centi Prevost, Papa’nın amcası olacaktı. Fontaine ve Riggitano da Prevost soyadını aldı. Prevost, büyükannenin annesinin soy ismiydi. Fontaine, Şikago’ya döndü ve 1920 yılında bir erkek çocuk daha dünyaya getirdi. Bu kişi ise Papa 14’üncü Leo’nun babası Louis Prevost’tu.



Öte yandan, Hughes ve Riggitano’nun boşanıp boşanmadığı ya da Riggitano ve Fontaine’ın evlenip evlenmediği mevcut kayıtlardan anlaşılamadı. Fakat 1960 tarihli ölüm ilanında dede John Prevost’tan “Suzanne’nın sevgili eşi” sözleriyle bahsediliyordu.

