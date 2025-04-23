Papa'nın cenazesine hazırlık: "100 yıl sonra bir ilk gerçekleşecek"

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, 88 yaşında hayata gözlerini yumdu. Francis'in naaşı yerel saatle sabah saat dokuzda Aziz Petrus Bazilikası'na nakledilecek.



Ruhani liderin toprağa verilmeden önce çok sayıda Katolik ve hayırseverin kendisine saygılarını sunması bekleniyor.



Dini törenin ardından halkın cuma günü saat 19.00'a kadar merhum papayı ziyaret etmesine izin verilecek, cenaze töreni ise cumartesi sabahı gerçekleştirilecek.



CENAZEYE 200 BİN İNANAN KATILACAK



Papa Francis'in cumartesi günü Vatikan'da düzenlenecek cenaze törenine yaklaşık 200 bin kişinin katılması bekleniyor.



İtalya İçişleri Bakanı Matteo Piandendozi, aralarında çok sayıda devlet ve hükümet başkanının da bulunduğu yaklaşık 170 yabancı heyetin Vatikan'a gelmesinin beklendiğini söyledi.

DÜNYA LİDERLERİ BİR ARAYA GELECEK



Cenazeye ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melania Trump, Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski gibi dünyanın dört bir yanından liderlerin katılması beklenirken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin katılmayacak.



İspanya Kraliyet Çifti ve İngiliz Prens William'ın da katılacağı duyuruldu.



İtalya beş günlük yas ilan etti ve Ebedi Şehir'de sert güvenlik önlemleri alındı. Bu önlemlerin yeni papanın seçileceği Konklav'a kadar geçerli olması bekleniyor.



100 YIL SONRA BİR İLK



Papa Francis, vasiyeti üzerine önceki birçok Papa'nın aksine Vatikan'daki Aziz Petrus Bazilikası'na değil, Aziz Mary Major Bazilikası'na gömülecek.



Ardından dokuz günlük Novemdiales adı verilen yas dönemi başlayacak. Papa vasiteyinde toprağa gömülmeyi ve özel bir süsleme yapılmamasını istedi. Mezarında yalnızca Papalık ismi olan Francis yazmasını vasiyet etti.



Francis, 100 yıldan uzun bir süre sonra Vatikan dışında toprağa verilen ilk papa olacak.