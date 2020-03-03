Papa'nın corona virüs testinin sonuçları açıklandı

İtalya'da yayın yapan Il Messaggero gazetesi Papa'nın sağlık durumuna ilişkin önemli bir haber yaptı.



Gazete Papa'ya yapılkan corona virüs (Covid-19) testinin sonuçlarını okuyucularıyla paylaştı.



Il Messaggero'nun aktardığına göre Papa Francis'in test sonuçları "negatif" çıktı.

Vatikan olaya ilişkin yorum yapmadı.



Papa Francis'in soğuk algınlığı nedeniyle Paskalya Orucu'na katılmamıştı. Bu nedenle Papa'nın corona virüs kaptığı iddiaları ortaya atılmıştı.



Katoliklerin ruhani lideri Papa yaklaşık 10 yıl önce sağlık sorunları nedeniyle akciğerinin bir kısmını aldırmıştı.



İTALYA'DA CORONA VİRÜS VAKALARI



Çin ve İran'la birlikte corona virüs salgınından en çok etkilenen ülkelerden biri de İtalya. Avrupa ülkesi İtalya'da ölü sayısı 52'ye yükselirken vaka sayısı da 2 bin oldu.



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