Papa'nın durumu ciddi: Kapalı kapılar ardında görüşmeler başladı

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis'in sağık durumu ciddiyetini koruyor.



Vatikan tarafından yapılan açıklamada, 88 yaşındaki Papa Francis'in astım krizi geçirdiği ve sonrasında kan nakli yapıldığı bildirildi.



Vatikan'ın açıklamasında, "Papa Francis, uzun süren bir astım krizi geçirdi ve oksijen tedavisine ihtiyaç duydu. Bugün yapılan kan testlerinde anemi ile beraber trombosit düşüklüğü tespit edildi. Bu durum kan nakli gerektirdi. Papa’nın bilinci yerinde ve gününü koltukta geçirdi ancak durumu düne göre daha kritik." ifadeleri yer aldı.



Daha önce Papa Francis'in bu sefer hayatta kalacağından emin olmadığını söylediği bildirilmişti.



PAPA FRANCIS'İN MESAJI YAYINLANDI



Papa Francis, tedavisi devam ederken Katoliklerden kendisi için dua etmelerini istedi.



Papa, Roma'daki Gemelli Hastanesi'ndeki yatışını "güvenle sürdürdüğünü" ve "gerekli tedaviyi sürdürdüğünü" söyledi.



Bugüün yayınladığı mesajında ​​hastanedeki doktorlara, sağlık çalışanlarına ve mesaj gönderen duacılarına teşekkür ederek, "Son günlerde çok sayıda sevgi dolu mesaj alıyorum. Özellikle çocuklardan gelen mektuplar ve çizimler beni çok etkiledi" diye yazdı.



GİZLİ GÖRÜŞMELER BAŞLADI



Vatikan Devlet Sekreteri Kardinal Pietro Parolin, İtalyan basınına konuştu.

Papa Francis'in görevini yapamaz duruma gelmesi halinde istifa edebileceğini söylemesinin bugünlerde yeniden gündeme gelmesine ilişkin, "Bunların hepsi gereksiz spekülasyonlar. Şu an Papa'nın sağlığını ve Vatikan’a dönmesini düşünüyoruz. Önemli olan da bu" dedi.



Parolin'in açıklamasının ardından Vatikan'daki kardinallerin Papa Francis'in yerine geçecek ismi belirlemek için gizli görüşmelere başladığı bildirildi.

"SİYASİ GÖRÜŞMELER YENİ BAŞLAMADI"



Papalık süreci uzmanı John Allen, kardinallerin "Papa'nın hastalanmasından çok önce halefini belirlemek için gizlice toplantılar düzenlediğini" öne sürdü.



The Times'a konuşan Allen, "Siyasi görüşmelerin yeni başladığını düşünmüyorum, uzun zamandır devam ettiğini düşünüyorum" dedi ve benzer toplantıların Papa II. Jean Paul'ün yerine 1990'ların ortalarında da yapıldığını belirtti.