Papa'nın durumu kritik: "Tedavi değişti, hastanede kalacak"

Papa Francis, solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle hastanede dördüncü gününü tamamladı. Vatikan, 88 yaşındaki ruhani liderin tedavisinde "karmaşık bir klinik durum" için değişiklik yapıldığını ve gerekli olduğu sürece hastanede kalacağını duyurdu. Planlanan etkinliklerini iptal eden Francis, sosyal medyada "Gösterdiğiniz sevgi, dua ve yakınlık için teşekkür ederim" mesajını paylaşmıştı.

Papa'nın durumu kritik: "Tedavi değişti, hastanede kalacak"

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle hastanede dördüncü gününü doldurdu.

Vatikan, Gemelli Hastanesi'nde tedavi gören Papa'nın tedavisinde "karmaşık bir klinik durum" için değişiklik yapıldığını ve gerekli olduğu sürece hastanede kalacağını duyurdu.

Açıklamada, "Şu ana kadar yapılan tüm testler, bir süre daha hastanede yatışını gerektirecek karmaşık bir klinik tabloya işaret ediyor" denildi.

Planlanan etkinliklerini iptal eden Francis, sosyal medyada "Gösterdiğiniz sevgi, dua ve yakınlık için teşekkür ederim" mesajını paylaşmıştı.

Papa Francis, hastaneye kaldırılmadan önce bir haftadan fazla süredir bronşitle mücadele ediyordu.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Öne Çıkan Video

14 Şubat operasyonu! "Kapibara" uyuşturucu satıcılarını yakaladı

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...