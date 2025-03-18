Papa'nın hastalığı engel olamadı: Kral Charles, Vatikan'a gidiyor
İngiltere Kralı 3. Charles ve Kraliçe Camilla, Papa Francis'in belirsiz sağlık durumuna rağmen önümüzdeki ay Vatikan'ı ziyaret edecek. Ziyaret, İngiltere ile İtalya arasındaki "ortak değerler, tarih ve kültürü" yansıtan modern ilişkilerin desteklenmesine yönelik olacak.
İngiltere Kralı 3. Charles ve Kraliçe Camilla, Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis'le bir araya gelmeyi planladıkları Vatikan'a resmi ziyarette bulunacak.
Papa hasta olmasına rağmen Buckingham Sarayı, ziyaretin planlandığı gibi 7-10 Nisan tarihleri arasında yapılacağını duyurdu.
Kral, rahatsızlandığında Papa'ya özel olarak bir mektup göndermişti.
PAPA'NIN HASTANEDEN FOTOĞRAFI YAYINLANDI
Vatikan'ın hafta sonu yayımladığı bir fotoğrafta, 88 yaşındaki Papa'nın yavaş yavaş iyileştiği görülüyordu.
Ziyarette, Kral Charles'ın temsil ettiği İngiltere Kilisesi ile Roma Katolik Kilisesi arasında sembolik bir bağ kurulması amaçlanıyor.
SİSTİNE ŞAPELİ'NDE AYİNE KATILACAK
Kral, Papa ile görüşmesinin yanı sıra Sistine Şapeli'nde düzenlenecek ayine de katılacak. Saray'ın "tarihi bir ilk" olarak nitelediği bir etkinlikte, Aziz Paul Bazilikası'nı da ziyaret edecek.
Kral Charles'ın ziyareti, bu tarihi bağların bir araya getirilmesi ve uzlaşmanın bir işareti olarak görülüyor.
Devlet ziyaretinin kişisel bir boyutu da olacak; Roma gezisi, Kral ve Kraliçe'nin 20. evlilik yıldönümlerine denk geliyor.
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