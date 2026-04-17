Papa'nın kardeşine bomba tehdidi
17.04.2026 06:16
ABD Başkanı Donald Trump'la gerilim yaşayan Papa Leo'nun İlinoi eyaletinde yaşayan kardeşinin evine bomba ihbarı yapıldı. Mahalle boşaltıldı, ihbar asılsız çıktı.
ABD Başkanı Donald Trump ile Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14'üncü Leo arasındaki gerilim de tırmanırken Amerika'da tehlikeli bir gelişme yaşandı. Papa Leo'nun Afrika'da Trump'a yönelik sert sözlerinden saatler sonra, kardeşi Jonh Prevost'un evine bomba ihbarı yapıldı.
Mahalle hemen tahliye edildi, çevre sakinleri "bugüne kadar böyle bir olayın hiç yaşanmadığını" söyledi. Bir süre sonra ihbarın asılsız olduğu ortaya çıktı. Mahalleli evlerine dönerken polis olayı araştırıyor.