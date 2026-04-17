Papa'nın kardeşine bomba tehdidi

ABD Başkanı Donald Trump ile Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14'üncü Leo arasındaki gerilim de tırmanırken Amerika'da tehlikeli bir gelişme yaşandı. Papa Leo 'nun Afrika'da Trump'a yönelik sert sözlerinden saatler sonra, kardeşi Jonh Prevost'un evine bomba ihbarı yapıldı.

Mahalle hemen tahliye edildi, çevre sakinleri "bugüne kadar böyle bir olayın hiç yaşanmadığını" söyledi. Bir süre sonra ihbarın asılsız olduğu ortaya çıktı. Mahalleli evlerine dönerken polis olayı araştırıyor.