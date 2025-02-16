Papa'nın sağlığı gündemde: "Hastanede iki huzurlu gece"

İtalya'nın ANSA haber ajansının bildirdiğine göre, Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle tedavi görüyor.

Haber ajansına göre Papa, hastanede huzurlu bir gece daha geçirdi.

PAZAR AYİNİNE KATILAMAYACAK



Vatikan'ın cumartesi günü yaptığı açıklamaya göre 88 yaşındaki Papa, dinlenmesi gerektiği için pazar günü haftalık olağan pazar ayini için halkın karşısına çıkmayacak.

Papa bir haftadan uzun bir süredir bronşit ile mücadele ediyor. Katolik lider, cuma sabahı Roma'nın Gemelli hastanesine yatırıldı.

SAĞLIK SORUNLARIYLA GÜNDEMDE



Gençliğinde bir akciğerinin bir kısmı alınan Papa, son aylarda uzun bronşit nöbetleri de dahil olmak üzere çok sayıda sağlık sorunu yaşadı.

Aralık ayında düşerek çenesini inciten Papa, geçen ay da benzer bir olayda sağ kolunu yaralamıştı.