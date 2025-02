Papa'nın sağlık durumu nasıl? Doktorlarından yeni açıklama

Ay başında geçirdiği şiddetli bronşit nedeniyle 14 Şubat'tan bu yana Roma'daki Gemelli Hastanesinde tedavi gören ve burada polimikrobik enfeksiyon, çift taraflı zatürre teşhisi konan Papa'nın sağlık durumuyla ilgili doktorları Profesör Sergio Alfieri ve Luigi Carbone, hastanede basın toplantısı düzenledi.



88 yaşındaki Papa'nın geçen hafta hastaneye geldiği güne göre çok daha iyi olduğunu belirten Alfieri, "Papa tamamen tehlikeyi atlatmış değil ama şu an için hayati tehlikesi yok, bugün şapele gidip dua etti." dedi.



Papa'nın moralinin iyi olduğunu ve sağlık durumuyla ilgili espriler yaptığını aktaran Alfieri, "Papa'nın keyfi yerinde ve şakalaşıyor." diye konuştu.



Alfieri, Papa Franciscus'un bazen nefes darlığı çektiğini ve bunun kimse için hoş bir his olmadığını ifade ederek "Papa kronik bir hastalığa sahip, bunu biliyor. 'Durumun ciddi olduğunun farkındayım' dedi." ifadelerini kullandı.



Alfieri, Papa'nın solunum desteği sağlayan herhangi bir cihaza bağlı olmadığını belirterek "Gerektiğinde burnundan biraz oksijen alıyor ama kendi başına nefes alıyor ve kendi kendine besleniyor." diye konuştu.



Katoliklerin ruhani liderinin daha ne kadar süreyle hastanede kalacağı sorusu yöneltilen Alfieri, buna net bir cevap vermenin mümkün olmadığını, iyileşme sürecine bağlı olduğunu dile getirerek Papa'nın en az bir hafta daha hastanede kalacağını söyledi.



Alfieri, Papa'nın akciğer enfeksiyonu geçirdiğini ve esas tehlikenin sepsise yakalanması olduğunu dile getirerek şunları kaydetti:



"Papa'nın bir akciğer enfeksiyonu var ve eğer bu mikroplardan biri kana karışırsa sepsis meydana gelebilir. Asıl risk, mikropların kana karışmasıdır. Bugün itibarıyla kanda mikrop bulunmuyor, enfeksiyon yalnızca akciğerde sınırlı durumda. Bu, onun yaşındaki bir kişi için gerçek bir risk olabilir ancak enfeksiyon şu an kontrol altında."



Doktor Carbone de "Şu anda bu aşamayı atlatmaya odaklanmalıyız. Papa'nın azmini görebiliyoruz, o pes eden biri değil." değerlendirmesinde bulundu.



SON YILLARDA SAĞLIK SORUNLARI ATTI



2013'ten bu yana Katoliklerin ruhani lideri olan Papa Franciscus, ilk kez 2021'de Gemelli Hastanesine yatmış ve kalın bağırsak ameliyatı geçirmişti.



Papa, son olarak 2023'te biri nefes darlığı şikayeti, biri de karın duvarına protez yerleştirilmesi operasyonu olmak üzere iki kez Gemelli Hastanesinde tedavi görmüştü.



Katoliklerin ruhani lideri, diz ağrıları sebebiyle son yıllarda tekerlekli sandalye kullanıyordu.



Papa Franciscus, 9 ve 12 Şubat'ta halka açık iki etkinlikte, bronşit geçirdiğini ve nefes almakta güçlük çektiğini ifade ederek konuşma yapamamış ve yardımcılarından konuşma metinlerini okumalarını istemişti.



14 Şubat'ta hastaneye kaldırılan, daha sonra solunum yollarında polimikrobiyal enfeksiyon olduğu bildirilen Papa'nın sağlık durumuna ilişkin 18 Şubat'ta Vatikan'dan yapılan açıklamada, Papa Franciscus'ta zatürre geliştiği ve klinik durumunun karmaşık bir tablo çizmeyi sürdürdüğü belirtilmişti.



Vatikan'ın 19 Şubat’taki açıklamasında, Papa'nın oksijen desteği almadığı ve kendi kendine nefes alabildiği, dünkü açıklamasında "hafif iyileşme" gösterdiği kaydedilmişti.



Papa'nın bu hafta sonu için planlanan etkinlikleri de iptal edilmişti.