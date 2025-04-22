Papa'nın tabuttaki fotoğrafları yayınlandı

CENAZE TÖRENİ NE ZAMAN?

Kilise kurallarına göre Papa Franciscus'un cenaze töreninin, ölümünden sonra 4'üncü gün ile 6'ıncı gün arasında olması gerekiyor.



Bu durumda Papa Franciscus için cenaze töreninin 25 Nisan Cuma ile 27 Nisan Pazar günlerinden birinde olması bekleniyor.



Yine Kilise normlarına göre Papa Franciscus'un ölümünden sonraki 15 ila 20. günde, bu durumda 6-10 Mayıs tarihlerinde Kardinaller Meclisi'nin yeni Papa'yı seçmek üzere ilk oturumunu yapması öngörülüyor.



İtalyan basınında, tüm seçici kardinallerin Roma'ya erken ulaşmış olması durumunda ise Papalık Seçiminin (Konklav) başlangıcının da öne alınabileceği belirtildi.