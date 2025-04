Papa'nın vasiyeti açıklandı

Vatikan, hayatını kaybeden Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un vasiyetinde, Roma'da her dış seyahati öncesi ve sonrasında gidip özel olarak dua ettiği Azize Büyük Meryem Bazilikası'nda defnedilmek istediğini açıkladı.

Vatikan'ın açıklamasına göre, Papa'nın vasiyeti şu şekilde:

Miserando atque Eligendo

En Kutsal Üçlü’nün adıyla. Âmin.



Dünyevi hayatımın alacakaranlığının yaklaştığını hissederken ve sonsuz yaşama olan sarsılmaz ümitle, yalnızca defin yerimle ilgili son arzularımı belirtmek istiyorum.



Hayatım boyunca ve bir rahip ile episkopos olarak hizmetim süresince, kendimi her zaman Rabbimizin Annesi, Mübarek Bakire Meryem’e emanet ettim. Bu nedenle, ölümlü bedenimin – Diriliş Gününü beklerken – Papalık Bazilikası olan Santa Maria Maggiore’de (Azize Meryem Majör Bazilikası) dinlenmesini istiyorum.



Yeryüzündeki son yolculuğumun, tam da bu kadim Meryem’e adanmış mabette sona ermesini arzuluyorum; zira bu kutsal mekânda her Havarilik Yolculuğumun başında ve sonunda dua etmek için durur, niyetlerimi güvenle Lekesiz Anne’ye emanet eder ve onun şefkatli ve annelik dolu ilgisi için şükrederdim.



Mezarımın, Bazilikanın Salus Populi Romani Şapeli (Pavlus Şapeli) ile Sforza Şapeli arasında kalan yan nefteki mezar yuvasında hazırlanmasını rica ediyorum; bu, ekteki planda gösterilmiştir.



Mezar yerin altında, sade, özel bir süsleme olmaksızın hazırlanmalı ve yalnızca şu yazıyı taşımalıdır: Franciscus.



Defin için gerekli hazırlıkların masrafı, Papalık Bazilikası olan Santa Maria Maggiore’ye aktarılmasını ayarladığım bir hayırsever tarafından sağlanacak bir meblağ ile karşılanacaktır. Bu konuda gerekli talimatları, Liberian Bazilikası’nın Olağanüstü Komiseri Kardinal Rolandas Makrickas’a verdim.



Rabbim, beni seven ve benim için dua etmeye devam eden herkese layık bir ödül versin. Hayatımın son bölümüne damga vuran acıları, dünyada barış ve halklar arasında kardeşlik için Rabbime sunuyorum.



Santa Marta, 29 Haziran 2022

FRANCIS