Papa Francis İtalya'nın Loreto kasabasında bir ayinden sonra cemaati tek tek selamladı. Francis'in papalık yüzüğünü öpmek isteyenlerden ısrarla elini çekmesi tartışmaları da beraberinde getirdi.



"Balıkçı yüzüğü" olarak da bilinen papalık yüzüğü, her Papa için özel olarak üretiliyor ve papalık makamının sembolleri arasında sayılıyor.



Sosyal medyada Papa Francis'in davranışının bir tevazu göstergesi olmaktan çıkıp kabalık teşkil ettiği yorumları yapıldı.



Bazı yorumlardaysa Papa geleneklere saygısızlıktan "deccal" yakıştırmasına kadar birçok eleştiri aldı.



Papa Francis'i savunanlar ise, Francis'in göreve gelmesinden bu yana gösterişten uzak durmayı tercih ettiğine vurgu yaptı. Papa Francis'in yüzüğünü öptürmeme konusunda neden ısrarcı olduğu konusunda Vatikan'dan bir açıklama gelmedi.



O ANLAR KAMERADA...