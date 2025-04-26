Papa'nın ölümü belli miydi? Futbol kartındaki gizemli sayılar

Dünya liderleri 88 yaşında hayatını kaybeden Papa Francis'in cenaze töreni için Vatikan'a akın etti.



Papa Francis, Roma Katolik Kilisesi'nin başına geçtikten sonra memleketi Arjantin'e bir daha geri dönmedi. Ancak buradaki bazı inananlar, onun eve son bir mesaj gönderdiğine inanıyor.

SAYILARLA BİRLİKTE GELEN GİZEM



Gerçek adı Jorge Mario Bergoglio olan Arjanti din adamı, gençliğinde yerel bir futbol kulübüne üyeymiş.



Amerikan yayınkuruluşu CNN'in haberine göre üyelik kartındaki rakamlar Katoliklerin ruhani liderin kaderini ve ölümünü anlatıyor.



Futbol takımının "88235" numaralı üyesinin öldüğünde 88 yaşında olduğuna ve Arjantin saatiyle 2.35'te yaşamını yitirdiği aktarılıyor.

"SON MESAJINI BÖYLE YOLLADI"



Papa Francis, seçildikten sonra hiç memleketine dönmese de bazı Arjantinliler onun son mesajını bu yolla verdiğine inanıyor.



Merhum Papa, Kardinal Angelo Scola'nın yakında çıkacak kitabına yazdığı bir önsözde, yaşlanma ve ölme hakkında etkileyici bir mesaj bıraktı.



Ölüm kavramı hakkında kullandığı, "Ölüm her şeyin sonu değil, bir şeyin başlangıcıdır." ifadeleri büyük ses getirdi.

ARJANTİN YASA BOĞULDU



Papa Francis'in ölümü nedeniyle Arjantin'de 7 günlük ulusal yas ilan edildi. Roma'da düzenlenen cenaze töreninden sonra maça çıkacak olan San Lorenzo futbolcuları, formalarıyla Papa'yı anacak.



1908 yılında kurulan kulübün yeni stadyumunun adının Papa Francis olması da tartışılan konular arasında.



İsviçreli bir muhafız, Francis'e maç sonuçları ve San Lorenzo'nun gidişatı hakkında bilgi vermek için masasına notlar bırakıyordu. Papa ise 1990'dan beri televizyon izlemediğini söylemişti.