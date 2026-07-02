Papa'ya meydan okudular. İsviçre’de tartışmalı piskopos töreni

Tören, İsviçre Alpleri’ndeki küçük Econe köyünde düzenlendi. Binlerce kişi, Aziz Pius X Kardeşliği’ne bağlı dört yeni piskoposun takdis törenini izlemek için bölgeye geldi. Tören, Papa 14. Leo’nun gruba yaptığı kişisel çağrıdan iki gün sonra gerçekleştirildi.

Papa Leo , pazartesi günü Aziz Pius X Kardeşliği Genel Üstünü Davide Pagliarani’ye gönderdiği mektupta, gruba bu adımdan vazgeçme çağrısı yaptı. Leo, “Size yalvarıyorum ve tüm kalbimle rica ediyorum: Lütfen geri dönün.” ifadelerini kullandı. Papa, izinsiz piskopos atamasını “bölünmeci bir eylem” olarak niteledi.

Katolik Kilisesi’nde yeni piskoposların atanması yalnızca papanın onayıyla yapılabiliyor. Vatikan , papanın izni olmadan yapılan piskopos takdislerinin aforozla sonuçlanacağını daha önce bildirmişti. Kilise hukukuna göre, papalık onayı olmadan piskopos yapılan kişi ve töreni yöneten piskopos otomatik olarak aforoz edilmiş sayılıyor.

Sosyal medyada da yayımlanan tören, Vatikan ile Aziz Pius X Kardeşliği arasındaki gerilimi yeniden artırdı.

Aşırı gelenekçi bir Katolik grup olarak bilinen Aziz Pius X Kardeşliği, 1960’larda Katolik Kilisesi’nde önemli reformların önünü açan İkinci Vatikan Konsili’nin temel öğretilerini reddediyor. Grup, dünya genelinde 733 rahibi bulunduğunu belirtiyor.

Kardeşliğin Vatikan ile ilişkileri uzun süredir gergin. Grubun kurucusu Başpiskopos Marcel Lefebvre, 1988’de dönemin Papası 2. Jean Paul’den izin almadan dört piskopos atadığı için aforoz edilmişti.

Daha sonra Papa 16. Benedict, grupla diyaloğu yeniden canlandırmaya çalışmış ve kalan dört aforoz kararını kaldırmıştı. Ancak Aziz Pius X Kardeşliği’nin mevcut yönetimi, şubat ayında Vatikan’ın onayı olmadan temmuz ayında yeni piskoposlar atayacağını açıklamıştı. Grup, bu adımı kardeşliği yönetmek için daha fazla üst düzey din adamına ihtiyaç duyulmasıyla gerekçelendirmişti.