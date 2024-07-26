Papua Yeni Gine’de 3 köye saldırı: 26 kişi öldü

Güney Pasifik’teki ada ülkesi Papua Yeni Gine’nin kuzeyindeki Doğu Sepik eyaletinin Angoram bölgesinde yer alan 3 köye bir çete tarafından baskın düzenlendi.

Polis tarafından yapılan açıklamada, 16-18 Temmuz’da düzenlenen saldırılarda 16’sı çocuk 26 kişinin öldürüldüğü, 8 kişinin ise kaybolduğu ifade edildi.



Doğu Sepik eyaleti polis amiri James Baugen yaptığı açıklamada, "Çok korkunçtu. Bölgeye yaklaştığımda 30 genç adamdan oluşan bir grup tarafından öldürülen çocuk, erkek ve kadınları gördüm" dedi. Köylerdeki tüm evlerin yakıldığını ve hayatta kalan köylülerin bir polis karakoluna sığındığını ifade eden Baugen, "Gece cesetlerin bir kısmı timsahlar tarafından bataklığa götürüldü. Sadece öldürüldükleri yeri görebildik” şeklinde konuştu.

Baugen, olaydan sonra saldırganların kaçarak saklandığını ve henüz kimsenin yakalanmadığını belirtti.

World Vision yardım kuruluşunun ülke direktörü Chris Jensen da yaptığı açıklamada can kayıplarını doğrulayarak, köylerde yaşayan 51 ailenin yerinden edildiğini ifade etti.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER'DEN AÇIKLAMA



Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, ülkedeki saldırılara ilişkin yazılı açıklama yayınladı. Türk, “Papua Yeni Gine'de, arazi ve göl mülkiyeti ve kullanım hakları konusunda bir anlaşmazlık sonucu ortaya çıktığı tahmin edilen şok edici şiddet olayı nedeniyle dehşete düştüm” dedi. Can kayıplarının artabileceğini belirten Türk, evleri yakılan 200'den fazla kişinin köylerini terk ettiğini söyledi. Türk, yetkililere arazi ve göl anlaşmazlıklarının temel nedenlerini araştırmak ve şiddet olaylarının tekrarlanmasını önlemek için topluluklarla birlikte çalışma çağrısında bulundu.