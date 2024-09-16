Papua Yeni Gine’de kabileler arasında çatışma: En az 30 ölü

Papua Yeni Gine'de iki kabile arasında çıkan tartışmanın çatışmaya dönmesi sonucu en az 30 kişinin hayatını kaybettiği kaydedildi.

Papua Yeni Gine’de kabileler arasında çatışma: En az 30 ölü

Papua Yeni Gine'nin orta kesimlerindeki Porgera altın madeni yakınlarında, Sakar klanı üyelerinin ağustos ayında rakipleri Piande'ye ait araziye yerleşmesinden bu yana bölgede huzursuzluk yaşanıyordu.

İki kabile arasındaki tartışma barış görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından çatışmaya döndü.

Polis tarafından yapılan açıklamada, çatışmada en az 30 kişinin hayatını kaybettiği kaydedildi. Polis, güvenlik güçlerine çatışmanın durdurulması yönünde talimat verildiğini açıklarken alkol satışının yasaklandığını ve gece boyunca da sokağa çıkma yasağı getirildiğini duyurdu.

Çatışmalarda binalar ateşe verilirken bölgedeki okullar, hastaneler ve devlet daireleri kapatıldı.

"SİLAH KALDIRIRSANIZ VURULURSUNUZ"

Papua Yeni Gine polis Komiseri David Manning açıklamasında, “Kötüleşen duruma, yerel topluluklarda terör estirmek ve toprak sahiplerini mağdur etmek için şiddet kullanan yasadışı madenciler ve yerleşimcilerin neden oldu. Basitçe söylemek gerekirse, halka açık bir yerde silah kaldırırsanız veya başka bir kişiyi tehdit ederseniz vurulursunuz” dedi.

Kanada’ya ait Papua yeni Gine’deki en büyük ikinci maden ocağı Porgera altın madeni, çatışmaların yoğunlaşması üzerine operasyonlarını kısa süreliğine durdurdu.

Bu yılın başlarında ülkenin Doğu Sepik eyaletine bağlı 3 köye düzenlenen saldırıda 16’sı çocuk 26 kişi hayatını kaybetmişti.

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