Papua Yeni Gine'de 6,9 büyüklüğünde deprem
Papua Yeni Gine'de 6.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem ardından tsunami uyarısı yapıldı.
Deprem Papua Yeni Gine'ye bağlı Yeni Britanya adasında meydana geldi.
Yerin 49 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı.
ABD Pasifik Tsunami merkezi depremin ardından, bir ila 3 metre büyüklüğünde dalgalar meydana geldiğini duyurdu. Depremde can veya mal kaybı olup olmadığıysa henüz bilinmiyor.
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