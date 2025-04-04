Papua Yeni Gine'de 6,9 büyüklüğünde deprem

Deprem Papua Yeni Gine'ye bağlı Yeni Britanya adasında meydana geldi.

Yerin 49 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı.



ABD Pasifik Tsunami merkezi depremin ardından, bir ila 3 metre büyüklüğünde dalgalar meydana geldiğini duyurdu. Depremde can veya mal kaybı olup olmadığıysa henüz bilinmiyor.