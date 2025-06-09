Paraguay liderinin X hesabı hacklendi

Paraguay hükümeti, Pazartesi günü Devlet Başkanı Santiago Pena’nın X (eski adıyla Twitter) hesabında "düzensiz bir faaliyet" tespit edildiğini duyurdu. Açıklama, Başkan’ın hesabından Bitcoin ticaretini teşvik eden bir paylaşımın yapılmasının hemen ardından geldi.



Başkan Peña’nın hesabından İngilizce olarak yapılan paylaşımda, ülkenin Bitcoin’i yasal para birimi olarak kabul ettiği öne sürülmüştü.



Hükümet, vatandaşlara resmi onay gelene kadar hesaptan yapılan paylaşımlara itibar etmemeleri çağrısında bulundu.