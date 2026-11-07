Paraguay'da bankacılık krizi. Azledilen başkan Pena gözaltına alındı

YENİ DEVLET BAŞKANI YEMİN ETTİ



Anayasal protokol uyarınca, 2028 yılına kadar devlet başkanlığı görevini mevcut Başkan Yardımcısı Pedro Alliana üstlenecek.

Paraguay 'ın yeni Devlet Başkanı Pedro Alliana, Kongre'de düzenlenen olağanüstü oturumda yemin ederek görevini devralmasının ardından bir konuşma yaptı.

Alliana, finansal çöküşten zarar gören vatandaşlara tam tazminat ödeneceğini belirterek, "Getirdiğim vaat son derece somuttur: Bugün finansal çöküş nedeniyle zor günler geçiren yurttaşlarımız eksiksiz bir şekilde tazmin edilecektir. Onları yalnız bırakmayacağız." ifadesini kullandı.

PENA'YA YÖNELİK SUÇLAMALAR

Pena hakkında muhalefet milletvekilleri tarafından hazırlanan azil dosyasında, Pena'nın 2023'te görevi devralmasına rağmen Ueno Bank'ın çatı grubundaki hisselerini koruyarak ticari çıkarlarını devlet sorumluluklarının önüne koyduğu ve görevi kötüye kullandığı savunuluyordu.

Dosyada, Sosyal Güvenlik Enstitüsünün (IPS) yaklaşık 355 milyon dolarlık emeklilik fonunu bu bankada tutarak imtiyaz sağlandığı ve 2023'te Carlos Carvallo'nun Paraguay Merkez Bankası (BCP) Başkanlığına atanmasında usulsüzlük olduğu iddiaları yer alıyordu.

Pena ise iddiaları reddederek, önceliğinin halkı korumak olduğunu ve düzensizliklerden sorumlu kişilerin yargı önünde hesap vereceğini belirtmişti.

BANKACILIK KRİZİ

Paraguay'ın yaklaşık 6,1 milyonluk nüfusunun 2,9 milyonuna hizmet veren ülkenin en büyük özel finans kuruluşlarından Ueno Bank, 3 Kasım'da mali yapısındaki bozulmalar nedeniyle müdahaleye uğramıştı.

Paraguay Merkez Bankası, bankanın sermaye yeterlilik oranının yasal sınırın yarısının altına düşmesi üzerine kurum hakkında tasfiye kararı almıştı.