Paraguay'da her gün 13 kız çocuğu doğum yapıyor

Güney Amerika ülkesi Paraguay'da sivil toplum kuruluşları, çocuk gebeliklerine ilişkin uyarı yapıyor.

Noticias Venevision haber sitesinin bildirdiğine göre Çocuk ve Ergen Hakları Koordinasyon Komitesi (Cdia), Halk Sağlığı ve Sosyal Refah Bakanlığı ile diğer kurumların veri tabanlarından elde edilen rakamlara dayanarak bir bülten yayınladı.

Cdia, Uluslararası Kız Çocukları Günü anma etkinlikleri kapsamında yayınladığı bültende, 2023 yılında 10-17 yaş arası kız çocukları ve ergenler arasında 4 bin 674 doğumun kaydedildiğini, bunun da Paraguay'da her gün 13 kız çocuğunun doğum yaptığı anlamına geldiğini belirtti.



STK'ya göre vakaların yüzde 90,4'ü ilk kez doğum yapan kız çocukları ve ergenler olarak kayıtlara geçerken, yüzde 9,2'si ve yüzde 0,4'ü halihazırda iki veya daha fazla çocuk sahibi oldu.



Kız çocukları ve ergenlerin canlı doğumlarının yüzde 17,8'inin gerçekleştiği Central ve yüzde 14,2'sinin gerçekleştiği Alto Paraná (doğu) bölgeleri, ülkenin en kalabalık bölgeleri olmaları nedeniyle en yüksek vaka sayısına sahip yerler.



Cdia ayrıca 2023 yılında 3 bin 956 kız çocuğu ve ergenlik çağındaki kadını çeşitli şiddet türlerinin mağduru olarak kaydeden Cumhuriyet Savcılığının rakamlarını da yayınladı; bunların 2 bin 517'si cinsel istismar vakalarıydı.



Diğer 742 kız çocuğu kötü muamele ve 609 kız çocuğu da tecavüz mağduru oldu.



STK ayrıca Ulusal İstatistik Enstitüsü (INE) verilerine dayanarak 2023 yılında 302 bin 70 kız çocuğu ve genç kadının, yoksulluk koşullarında yaşadığını tahmin ediyor.

Bu oran, bu grup için toplam rakamın yüzde 33,2'sine denk geliyor.

