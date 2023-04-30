Paraguay'da seçim günü

Yaklaşık 7 milyon nüfuslu Güney Amerika ülkesinde seçmenler iktidardaki sağcı "Kolorado Partisi"yle yola devam edip etmeyeceklerinin kararını verecek.

Yaklaşık 70 yıldır ülkeyi yöneten Kolorado Partisi'nin karşısında ise merkez sol koalisyon var. Analistler seçimin kaderini belirleyecek ana başlıkların ekonomi, yolsuzluk ve Tayvan'la olan ilişkiler olduğunu söylüyor.

BAŞA BAŞ YARIŞ

Uluslararası arenada Tayvan'ı diplomatik olarak tanıyan 13 ülkeden biri olan Paraguay'da bu durumun seçim sonrası değişebileceği ön görülüyor. Zira sol koalisyon kazanırsa ülkenin Çin'in yanında yer alacağını vaad ediyor.

Anketler seçim yarışının başa baş geçeceği yönünde. Mevcut Devlet Başkanı Mario Abdo Benitez yasa gereği yeniden aday olamadığı için eski ekonomi bakanı Santiago Pena iktidar partisinin başkan adayı olarak seçime giriyor. Merkez sol koalisyonun adayı ise 60 yaşındaki avukat Efrain Alegre.

Tek tur olarak yapılan seçimlerde en fazla oyu alan seçimi kazanmış oluyor.

