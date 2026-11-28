Paraguay 'da faaliyet izni iptal edilen Ueno Bank çöküşünün beraberinde başlayan mali ve siyasi krizde yeni bir gelişme yaşandı.

Paraguay gazetesi ABC Color'ın aktardığına göre, hakkında yakalama kararı çıkarılan eski Ekonomi ve Maliye Bakanı Carlos Gustavo Fernández Valdovinos, dün polise teslim oldu. Savcılık, Valdovinos'un ifadesini alacak.

Savcılık, Valdovinos'u kişisel çıkar için görevi kötüye kullanma, ağırlaştırıcı nedenlerle rüşvet alma, suç örgütüne katılma ve kara para aklama ile suçluyor.

Soruşturma makamlarının verilerine göre eski bakan, Temmuz 2025'te devlet emeklilik fonlarına ait 250 milyar guaraninin (yaklaşık 38,9 milyon dolar) beş yıl vadeli mevduat olarak Ueno Bank'a yatırılmasına onay verdi.

Valdovinos, görevinden ayrıldıktan sonra bu yılın ağustos ayında bankanın hakim ortağı Grupo Vázquez ile stratejik danışmanlık sözleşmesi imzaladı.

Savcılık, bu sözleşmenin eski bakana sağlanan bir menfaat olabileceğini değerlendiriyor. Soruşturma dosyasına göre Valdovinos, bankaya devlet düzeyinde destek sağlayan ve kurumun ödeme gücü sorunlarını gizleyen bir suç örgütü içinde de yer aldı.

CUMHURBAŞKANI PENA GÖREVDEN ALINDI

Yolsuzluk ve görevi kötüye kullanma suçlamalarını kapsayan soruşturma, ülkenin en üst düzey siyasi makamlarına da uzandı.

Paraguay Senatosu, 6 Kasım'da yaptığı oylamayla Cumhurbaşkanı Santiago Peña'yı görevden aldı, devlet başkanlığı görevini Yardımcısı Pedro Alliana üstlendi.

Mart 2025'e kadar Ueno Bank'ın ana şirketinde hissesi yer alan Peña, başkent Asunción'daki konutunda gözaltına alındı.

Soruşturma listesinde eski Paraguay Merkez Bankası (BCP) yöneticilerinin yanı sıra eski Cumhurbaşkanı'nın kardeşi Francisco Peña ve eşi Rocío Caballero Bosch da yer alıyor.

Mahkeme, Rocío Caballero Bosch hakkında ev hapsi kararı verdi. BCP Başkanı Carlos Carvallo ise görevinden istifa etti; savcılık Carvallo ile birlikte Ueno Bank ve Grupo Vázquez'in 27 yöneticisi hakkında yakalama kararı çıkardı.