Paraguay'da Ueno Bank iflas etti. Eski Ekonomi Bakanı teslim oldu
28.11.2026 15:15
Paraguay'ın eski Ekonomi ve Maliye Bakanı Carlos Gustavo Fernández Valdovinos, hakkında çıkarılan yakalama kararının ardından polise teslim oldu.
Paraguay'da faaliyet izni iptal edilen Ueno Bank çöküşünün beraberinde başlayan mali ve siyasi krizde yeni bir gelişme yaşandı.
Paraguay gazetesi ABC Color'ın aktardığına göre, hakkında yakalama kararı çıkarılan eski Ekonomi ve Maliye Bakanı Carlos Gustavo Fernández Valdovinos, dün polise teslim oldu. Savcılık, Valdovinos'un ifadesini alacak.
Savcılık, Valdovinos'u kişisel çıkar için görevi kötüye kullanma, ağırlaştırıcı nedenlerle rüşvet alma, suç örgütüne katılma ve kara para aklama ile suçluyor.
Soruşturma makamlarının verilerine göre eski bakan, Temmuz 2025'te devlet emeklilik fonlarına ait 250 milyar guaraninin (yaklaşık 38,9 milyon dolar) beş yıl vadeli mevduat olarak Ueno Bank'a yatırılmasına onay verdi.
Valdovinos, görevinden ayrıldıktan sonra bu yılın ağustos ayında bankanın hakim ortağı Grupo Vázquez ile stratejik danışmanlık sözleşmesi imzaladı.
Savcılık, bu sözleşmenin eski bakana sağlanan bir menfaat olabileceğini değerlendiriyor. Soruşturma dosyasına göre Valdovinos, bankaya devlet düzeyinde destek sağlayan ve kurumun ödeme gücü sorunlarını gizleyen bir suç örgütü içinde de yer aldı.
CUMHURBAŞKANI PENA GÖREVDEN ALINDI
Yolsuzluk ve görevi kötüye kullanma suçlamalarını kapsayan soruşturma, ülkenin en üst düzey siyasi makamlarına da uzandı.
Paraguay Senatosu, 6 Kasım'da yaptığı oylamayla Cumhurbaşkanı Santiago Peña'yı görevden aldı, devlet başkanlığı görevini Yardımcısı Pedro Alliana üstlendi.
Mart 2025'e kadar Ueno Bank'ın ana şirketinde hissesi yer alan Peña, başkent Asunción'daki konutunda gözaltına alındı.
Soruşturma listesinde eski Paraguay Merkez Bankası (BCP) yöneticilerinin yanı sıra eski Cumhurbaşkanı'nın kardeşi Francisco Peña ve eşi Rocío Caballero Bosch da yer alıyor.
Mahkeme, Rocío Caballero Bosch hakkında ev hapsi kararı verdi. BCP Başkanı Carlos Carvallo ise görevinden istifa etti; savcılık Carvallo ile birlikte Ueno Bank ve Grupo Vázquez'in 27 yöneticisi hakkında yakalama kararı çıkardı.
Paraguay Senatosu, 6 Kasım'da yaptığı oylamayla Cumhurbaşkanı Santiago Peña'yı görevden almıştı.
YAKLAŞIK 3 MİLYON MÜŞTERİNİN HESABI DONDURULDU
Ülkenin müşteri sayısı bakımından en büyük dijital bankası konumundaki Ueno Bank, 2024 yılında Visión Banco'yu bünyesine katarak ticari bankacılıkta hızla büyümüş ve Paraguay'daki yetişkin nüfusun yüzde 60'ından fazlasına karşılık gelen yaklaşık 3 milyon müşteriye ulaşmıştı.
BCP, bankanın sermaye yeterlilik oranının yasal alt sınırın yarısının da altına, yüzde 5,56 seviyesine gerilemesi üzerine 2-3 Kasım tarihlerinde bankaya el koydu ve faaliyet lisansını iptal etti.
Soruşturma kayıtları, bankanın hakim ortağı Grupo Vázquez ile bağlantılı şirketlere 140 ila 150 milyon dolar arasında usulsüz kredi aktarıldığını ortaya koyuyor.
Bankaya el konulmasının ardından yaklaşık 3 milyon bireysel müşterinin hesapları ile devlet emeklilik ve sağlık fonlarına ait 800 ila 850 milyon dolarlık kamu kaynağı donduruldu.
Paraguay Mevduat Garanti Fonu (FGD), mudi başına 228,3 milyon guaraniye (yaklaşık 38 bin dolar) kadar olan mevduatları güvence altına alıyor.
FGD, 5 Kasım'da başlattığı acil ön ödemeler kapsamında 1,8 milyonu aşkın hak sahibine ilk geri ödemeleri yaptı.
Yetkililer, bu tavan tutarın bireysel müşterilerin yaklaşık yüzde 97'sinin birikimini tam olarak karşıladığını, 38 bin doların üzerindeki sigortasız bakiyelerin ise bankanın kalan varlıklarının tasfiyesine bağlı olduğunu bildirdi.
Bankaya el konulmasının ardından yaklaşık 3 milyon bireysel müşterinin hesapları ile devlet emeklilik ve sağlık fonlarına ait 800 ila 850 milyon dolarlık kamu kaynağı donduruldu.
ULUSLARARASI TAHVİL ÖDEMELERİ DURDURULDU
Ueno Bank, el koyma kararından aylar önce JPMorgan ve Bank of America aracılığıyla New York Borsası'nda 350 milyon dolarlık uluslararası tahvil ihraç etmiş ve Macaristan merkezli OTP Bank'tan yatırım almıştı.
Tasfiye sürecinin başlamasıyla bankanın uluslararası tahvil ödemeleri durduruldu.
BCP ve uluslararası kredi analistleri, yaşanan ödeme gücü krizinin Ueno Bank'ın yönetim yapısından ve ilişkili taraf kredilerinden kaynaklandığını, ülkedeki diğer büyük bankaların likidite sorunu yaşamadığını ve faaliyetlerini sürdürdüğünü açıkladı.