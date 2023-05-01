Paraguay'un yeni devlet başkanı Santiago Pena oldu

4 MİLYONU AŞKIN SEÇMEN OY KULLANDI

Mevcut Devlet Başkanı Mario Abdo Benitez ise açıklamasında, seçimlere katılan halkı tebrik ederek, "Paraguay halkını ve seçilmiş Devlet Başkanı Santiago Pena'yı tebrik ederim. Kurumlarımızı ve ülkenin demokrasisini güçlendirmek için düzenli ve şeffaf bir geçiş sağlayacağız." ifadesini kullandı.



Paraguay'da 4 milyonu aşkın seçmen, devlet başkanının yanı sıra başkan yardımcısı, 45 üyeli Senato ile 80 üyeli Temsilciler Meclisi ve 17 bölgeye vali seçmek için dün oy kullanmıştı.



Colorado Partisi, birkaç dönem dışında 20. yüzyılın ortalarından bu yana Paraguay'da iktidarda bulunuyor.



Pena, eski Devlet Başkanı Horacio Cartes'in (2013-2018) ekonomi bakanı olarak görev yapmıştı.