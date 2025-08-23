Parazitin gizli sırrı: Vücuda sızıyor, acıyı hisseden sinirleri kapatıyor

Su yoluyla bulaşan parazitik bir kurtçuk olan Schistosoma mansoni, insan vücuduna gizlice girmekte ustalaşmış durumda.



Larvaları cilt yoluyla vücuda sızıyor, fakat bu sırada ne acı ne de kaşıntı hissediliyor. Sonuç ise milyonlarca insanı etkileyen kronik bir hastalık: şistozomiyazis.

ACI HİSSİYATINI BASKILIYOR



Bilim insanları artık bu sinsiliğin ardındaki sırrı çözdü. Araştırmaya göre parazit, konakçının derisindeki belirli sinir hücrelerini baskılayan moleküller salgılıyor.



Bu sinirler, TRPV1+ nöronları olarak biliniyor ve normalde ısı, yanma ya da kaşıntı gibi uyarılarla beyni tehlikeye karşı harekete geçiriyor. Aynı zamanda bağışıklık tepkisini de tetikleyerek istilayı engellemeye çalışıyor.



AĞRI KESİCİ UMUDU



ABD’deki Tulane Tıp Fakültesi’nden immünolog De’Broski Herbert, bu keşfin yeni nesil ağrı kesicilerin önünü açabileceğini söylüyor.



Herbert, "Sinir hücrelerinin aktivasyonunu engelleyen moleküllerini tanımlayabilirsek, mevcut opioid bazlı tedavilere alternatif bir yöntem geliştirebiliriz." dedi.



FARELERDE TEST EDİLDİ



Araştırmacılar, fareleri enfekte ederek ve kontrol gruplarıyla karşılaştırarak deneyler yaptı. Enfekte olanların sinir hücrelerinde bağışıklık tepkisinin belirgin şekilde azaldığı görüldü. Bu da parazitin sinirleri baskılayarak vücuda girişini kolaylaştırdığını kanıtladı.



Bilim insanları, söz konusu moleküllerin iki farklı amaçla değerlendirilebileceğini düşünüyor: Kirli sularla temas eden kişiler için şistozomiyazise karşı koruyucu tedavi geliştirmek ve kronik sinir ağrılarını hafifletecek yeni ilaçların önünü açmak. Ancak bağışıklık baskılayıcı etkiler nedeniyle daha fazla araştırma gerektiği vurgulanıyor.