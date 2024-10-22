Pardon filmi gerçek oldu: Polisten 58 yıl sonra gelen yanlış soruşturma özrü

Japonya'da polis, cinayet suçlamasıyla 58 yıl boyunca haksız yere suçlanan ve idam cezası bekleyen kişiden yanlış soruşturma nedeniyle özür diledi.

Japonya’nın Shizuoka bölgesi polis şefi Takayoshi Tsuda, dün Iwao Hakamada’nın evini ziyaret ederek hem Hakamada'dan hem de kız kardeşi Hideko'dan yanlış tutuklama ve soruşturma için özür diledi. Tsuda, “Tutuklanmanızdan, masumiyetinizin kanıtlandığı zamana kadar geçen 58 yıl boyunca, size tarif edilemez bir kaygı ve yük yaşattık. Gerçekten üzgünüz. Soruşturmalarımızın daha titiz ve adil olmasını sağlamak için çaba göstereceğiz” ifadelerini kullandı. Hideko, polise yanıt vererek, “Bu 58 yıl önce oldu. Her şeyin bizim kaderimiz olduğuna inanıyoruz. Artık polise hiçbir şikayette bulunmayacağız” dedi.



Hakamada, 1966 yılında dört kişiyi öldürmekle suçlanarak tutuklandı. Hakamada, ölüm cezasına çarptırıldıktan sonra, kız kardeşi Hideko, yıllarca kardeşinin yeniden yargılanması için başvuruda bulundu.



2014 yılında, bölge mahkemesi Hakamada'nın idam cezasını askıya alarak yeniden yargılama kararı verdi ve Hakamada serbest bırakıldı. Hakamada, 26 Eylül'de yapılan yeniden yargılama sonucunda suçsuz ilan edildi.