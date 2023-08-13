Paris 2024 Olimpiyat Oyunları öncesi otel fiyatları katlandı

Paris civarındaki kentlerin yanı sıra ülkenin kıyı kentlerindeki otel fiyatlarında da gözle görülür artışlar kaydedildi.



Marsilya'daki bazı oteller, gecelik konaklama ücretini organizasyonun yapılacağı dönemi kapsayan tarihlerde 4 kat yükseltti, Lyon kentindeki bazı otellerin oda fiyatları ise 7 kat kadar arttırıldı.



Turistler, fahiş artışların sadece belli bir kesime konaklama imkanı tanıyacağı gerekçesiyle duruma tepki gösterdi.



YETKİLİLER, HENÜZ BİR ÇÖZÜM BULMUŞ DEĞİL

Araştırmalar, etkinliğe ev sahipliği yapacak bütün kentlerde otel ücretlerinin fahiş oranda arttırıldığını gösterdi.



Le Parisien gazetesinin yaptığı araştırmaya göre, söz konusu tarihler için otellerde olduğu gibi Airbnb gibi platformlardaki konaklama ücretleri de katlandı.



Buna göre, Paris'te konaklama hizmeti veren 12 tesiste bu yıl 5-6 Ağustos için kahvaltı dahil gecelik oda ücreti gelecek yıl aynı tarihler için ortalama yüzde 857 artmış durumda.



Fahiş fiyatlar nedeniyle ilgili bakanlığa çok sayıda şikayet iletilse de yetkililerin sorunu çözmek için henüz etkili bir çözüm üretmediği belirtiliyor.