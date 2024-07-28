Paris 2024'te "Son akşam yemeği" tartışması! Teknoloji devi reklamlarını çekti

ABD merkezli teknoloji şirketi C Spire, Olimpiyat Oyunlarının açılışındaki bir performansta "Son Akşam Yemeği" tablosunun tasvir edilmesinin ardından, dini inanca saygısızlık yapıldığı gerekçesiyle reklamlarını çekme kararı aldığını bildirdi.

Paris 2024'te "Son akşam yemeği" tartışması! Teknoloji devi reklamlarını çekti

Amerikan teknoloji firması C Spire'ın X hesabından yapılan açıklamada, "Paris Olimpiyatlarının açılış töreninde Son Akşam Yemeği ile dalga geçilmesi karşısında şoke olduk." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, "C Spire olarak Olimpiyatlardan reklamlarımızı çekiyoruz." ifadesine yer verildi.

Paris 2024'te "Son akşam yemeği" tartışması! Teknoloji devi reklamlarını çekti - 1 Fransa'nın ev sahipliği yaptığı Olimpiyat Oyunları'nın açılış töreninde drag queen performansıyla Hz. İsa'yı konu alan Son Akşam Yemeği tablosunun tasvir edilmesi, dini inanca saygısızlık yapıldığı gerekçesiyle tepki çekti

HZ. İSA'YA SAYGISIZLIK GEREKÇESİYLE TEPKİ TOPLADI

Fransa'nın ev sahipliği yaptığı Olimpiyat Oyunlarının açılış töreninde "drag queen" (kadın kıyafeti giyip makyaj yapan erkek) performansıyla Hz. İsa'yı konu alan "Son Akşam Yemeği" tablosunun tasvir edilmesi, dini inanca saygısızlık yapıldığı gerekçesiyle tepki almıştı.

Fransa Katolik Kilisesine ait X hesabından yapılan açıklamada, "Bu tören maalesef Hristiyanlıkla alay eden sahneleri içeriyordu, bu durumu derin bir üzüntüyle karşılıyoruz." ifadeleri kullanılmıştı.

Paris 2024'te "Son akşam yemeği" tartışması! Teknoloji devi reklamlarını çekti - 2 Son Akşam Yemeği ya da Son Yemek, 15. yüzyılda Milano'da Leonardo da Vinci tarafından Duke Lodovico Sforza'nın isteği üzerine yapılmış fresktir. Hristiyan inanışına göre, İsa Mesih'in Romalı askerlerce tutuklanmasından bir gün önce havarileriyle yediği son akşam yemeğini ifade eder.

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