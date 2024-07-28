Paris 2024'te "Son akşam yemeği" tartışması! Teknoloji devi reklamlarını çekti

Amerikan teknoloji firması C Spire'ın X hesabından yapılan açıklamada, "Paris Olimpiyatlarının açılış töreninde Son Akşam Yemeği ile dalga geçilmesi karşısında şoke olduk." ifadesi kullanıldı.



Açıklamada, "C Spire olarak Olimpiyatlardan reklamlarımızı çekiyoruz." ifadesine yer verildi.



Fransa'nın ev sahipliği yaptığı Olimpiyat Oyunları'nın açılış töreninde drag queen performansıyla Hz. İsa'yı konu alan Son Akşam Yemeği tablosunun tasvir edilmesi, dini inanca saygısızlık yapıldığı gerekçesiyle tepki çekti

HZ. İSA'YA SAYGISIZLIK GEREKÇESİYLE TEPKİ TOPLADI Fransa'nın ev sahipliği yaptığı Olimpiyat Oyunlarının açılış töreninde "drag queen" (kadın kıyafeti giyip makyaj yapan erkek) performansıyla Hz. İsa'yı konu alan "Son Akşam Yemeği" tablosunun tasvir edilmesi, dini inanca saygısızlık yapıldığı gerekçesiyle tepki almıştı.



Fransa Katolik Kilisesine ait X hesabından yapılan açıklamada, "Bu tören maalesef Hristiyanlıkla alay eden sahneleri içeriyordu, bu durumu derin bir üzüntüyle karşılıyoruz." ifadeleri kullanılmıştı.