Paris Adliyesi’nde bomba alarmı: Bina tahliye edildi

Paris’in ana adliye binası, bomba ihbarı üzerine tahliye edildi. Reuters’a konuşan bir polis kaynağı, güvenlik gerekçesiyle tahliye kararı alındığını belirtti.



Olayın yaşandığı bina, Paris çevre yolunun (Périphérique) kenarında, Porte de Clichy bölgesinde yer alan simge niteliğindeki bir gökdelen olarak biliniyor.

İkinci bir kaynak ise, binanın tamamen değil, kısmen tahliye edildiğini aktardı.



İlk kaynak ise olayla ilgili şu an için daha fazla bilgi bulunmadığını söyledi. İhbar, Fransa’da son günlerde cezaevlerine yönelik bir dizi saldırının ardından geldi.