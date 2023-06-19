Paris Air Show, 4 yıl sonra Paris’te yeniden düzenlendi

Fuarda stant açan TUSAŞ Motor Sanayii AŞ (TEI) ise, Türkiye'nin ilk milli helikopter motoru TEI-TS1400, en güçlü turbodizel havacılık motoru TEI-PD222, iki zamanlı benzinli havacılık motoru TEI-PG50S, turbojet motorları TEI-TJ90U, TEI-TJ60 ve TEI-TJ30 ile T-925 10 ton sınıfı Genel Maksat Helikopteri sergiledi.



INDİGO VE AIRBUS 500 YOLCU UÇAĞI İÇİN ANLAŞTI



Hindistan merkezli hava yolu şirketi IndiGo, fuarda havacılık şirketi Airbus ile 500 yolcu uçağı satın almak için anlaştı. Söz konusu anlaşmanın değeri ise kamuoyu ile paylaşılmadı.