Paris Belediye Başkanı Hidalgo'dan Macron'a erken seçim için "darbe" tepkisi: Olimpiyatları işaret etti

Fransa'da, Avrupa seçimleri sonrası tartışmalar başladı.

Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinden hüsranla çıkan Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un erken seçim ilanı yapmasının ardından Paris Belediye Başkanı açıklama yaptı.

Sosyalist başkan Anne Hidalgo, Macron'un olimpiyatlara bu kadar yakın bir zamanda parlamentoyu feshetme kararı, anlamakta zorlandığım bir başka darbedir" dedi.

Hidalgo, kararı "rahatsız edici" olarak nitelendirdi.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi Başkanı Thomas Bach'ın da Hidalgo'nun ardından bir açıklama yaptı.

Bach, Fransa seçimlerinin Paris Olimpiyatları'nı etkilemeyeceğini söyledi.

Fransa'da AP seçimlerinde aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi (RN) yüzde 31,50’lik oranla ve açık ara farkla ilk sırayı alırken, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un partisi Rönesans yüzde 15,2'lik oranla ikinci oldu.



Partisinin açık farkla yenilgiye uğramasının ardından Macron, Ulusal Meclisi feshetti ve 30 Haziran - 7 Temmuz tarihlerinde erken seçime gidileceğini duyurdu.

Paris Olimpiyatları, 26 Temmuz ile 11 Ağustos arasında gerçekleşecek.

