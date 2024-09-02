Paris Belediyesi açıkladı: "Olimpiyat halkaları Eyfel'de kalacak"

Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo, yaz oyunları bittikten sonra Eyfel Kulesi'ndeki Olimpiyat halkalarının kalmasını istediğini söyleyerek hararetli bir tartışmaya yol açtı.

Hidalgo, hafta sonu Ouest-France gazetesine yaptığı açıklamada, "Karar bana ait ve Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin (IOC) onayına sahibim. Dolayısıyla evet, halkalar Eyfel Kulesi'nde kalacak" dedi.

PARİSLİLER İKİYE BÖLÜNDÜ

Bazı Parisliler bu kararı desteklerken, miras savunucuları da dahil olmak üzere bazı kişiler bunun kötü bir fikir olduğunu ve başkentin simgesel anıtını "kirleteceğini" söyledi.



Paris Olimpiyatları'nın açılışından önce 26 Temmuz'da Eyfel Kulesi'ne yerleştirilen 29 metre genişliğinde, 15 metre yüksekliğinde ve 30 ton ağırlığındaki beş halkanın 8 Eylül'deki Paralimpik Oyunları'nın kapanış töreninden sonra kaldırılması bekleniyordu.

Ancak Hidalgo, beş kıtayı simgeleyen mavi, sarı, siyah, yeşil ve kırmızı renklerdeki iç içe geçmiş halkaları korumak istediğini dile getirdi.

Şu anda çapı 9 metre olan halkaların çok ağır olduğunu ve ileride daha hafif olanlarıyla değiştirileceğini sözlerine ekledi.

"ŞENLİK RUHU DEVAM ETMELİ"

Sosyalist belediye başkanı ayrıca, oyunlar sırasında "Fransızların Paris'e yeniden aşık olduğunu" iddia ederek şenlik ruhunun devam etmesini istediğini söyledi.

Belediye başkanına bazı Parisliler ve başkente gelen ziyaretçiler de destek verdi.



NEHİRDE GÜVEN TESTİ

2014'ten bu yana Paris'i yöneten Hidalgo, cesur ve bazen tartışmalı reformlarıyla tanınıyor.

Paris Olimpiyatları'ndan hemen önce Hidalgo ve diğer yetkililer, nehrin yüzmek için güvenli olduğunu kanıtlamak amacıyla Seine Nehri'ne girmişti.