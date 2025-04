Paris Belediyesi grafiticilere savaş açtı

YILLIK 6 MİLYON EURO HASAR



Şimdi Paris belediyesi vandallara savaş ilan etti ve onları takip edip, dava açıp, her yıl tahmini 6 milyon euro değerindeki hasara yol açtıkları için para cezası talep etme sözü verdi.



Polislerin kamera kullanacağı belirtilirken her yakalanan kişi hakkında yasal işlem başlatılacağı ve her grafitinin şehre yarattığı zararın hesaplanacağı aktarıldı.



50 KİŞİLİK GRAFİTİ GRUBU



Şehir genelindeki grafitilerin yarısından yaklaşık 50 kişilik bir "seri grafitici" çekirdek grubunun sorumlu olduğunu ve onlarca yıldır cezasız bir şekilde faaliyet gösterdiği belirtildi.



Soruşturmayı yöneten yetkili, "Bu seri grafiticilerden bazıları tutuklanıyor, serbest bırakılıyor ve ertesi gün tekrar vandallık yapıyor. Bazıları kendilerini fotoğraflıyor veya filme alıyor ve sosyal medyada paylaşıyor. Tamamen dokunulmaz bir şekilde hareket ediyorlar" dedi.



SON İKİ YILDA REKOR ARTIŞ



Paris polisi, ele aldığı grafiti vakalarının sayısının son iki yılda yüzde 51 artarak 317'den 479'a çıktığını söylüyor.



Mahkemeye çıkarılıp suçlu bulunanlar, en ciddi hasar için iki yıla kadar hapis ve 30 bin euroyakadar para cezasıyla karşı karşıya kalabilir.