Paris Belediyesi grafiticilere savaş açtı
Paris Belediyesi, şehre her yıl 6 milyon euro zarar veren grafiticilere savaş açtı. Polislerin kamera kullanacağı belirtilirken her yakalanan kişi hakkında yasal işlem başlatılacağı ve her grafitinin şehre yarattığı zararın hesaplanacağı aktarıldı.
Paris Belediyesi, şehirdeki grafiticilere savaş açtı. Yetkililer, şehrin tarihi anıtlarını, heykellerini ve görkemli binalarını boyayanları takip edip yargılayacaklarına söz veriyor.
Fransa'nın başkenti Paris'in merkezi Cumhuriyet Meydanı'nda Marianne heykelinin ayaklarındaki görkemli aslanlar bir kez daha grafitiyle kaplandı.
200 YILLIK ESERLER HEDEF ALINIYOR
Bazıları 200 yıldan daha eski olan görkemli taş apartman binalarının ön cepheleri de benzer şekilde stilize baş harflerle veya isimlerle donatılmış durumda.
Aynı şekilde banklar, çiçek kutuları, ön kapılar, posta kutuları ve 19. yüzyıl yarı İngiliz oyun yazarı Baron Taylor'ın büstünün altındaki kaide de öyle.
YILLIK 6 MİLYON EURO HASAR
Şimdi Paris belediyesi vandallara savaş ilan etti ve onları takip edip, dava açıp, her yıl tahmini 6 milyon euro değerindeki hasara yol açtıkları için para cezası talep etme sözü verdi.
Polislerin kamera kullanacağı belirtilirken her yakalanan kişi hakkında yasal işlem başlatılacağı ve her grafitinin şehre yarattığı zararın hesaplanacağı aktarıldı.
50 KİŞİLİK GRAFİTİ GRUBU
Şehir genelindeki grafitilerin yarısından yaklaşık 50 kişilik bir "seri grafitici" çekirdek grubunun sorumlu olduğunu ve onlarca yıldır cezasız bir şekilde faaliyet gösterdiği belirtildi.
Soruşturmayı yöneten yetkili, "Bu seri grafiticilerden bazıları tutuklanıyor, serbest bırakılıyor ve ertesi gün tekrar vandallık yapıyor. Bazıları kendilerini fotoğraflıyor veya filme alıyor ve sosyal medyada paylaşıyor. Tamamen dokunulmaz bir şekilde hareket ediyorlar" dedi.
SON İKİ YILDA REKOR ARTIŞ
Paris polisi, ele aldığı grafiti vakalarının sayısının son iki yılda yüzde 51 artarak 317'den 479'a çıktığını söylüyor.
Mahkemeye çıkarılıp suçlu bulunanlar, en ciddi hasar için iki yıla kadar hapis ve 30 bin euroyakadar para cezasıyla karşı karşıya kalabilir.
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